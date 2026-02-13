Відео
Відео

Корупція на митниці — на Одещині розкрили схему у порту

Корупція на митниці — на Одещині розкрили схему у порту


Дата публікації: 13 лютого 2026 15:47
Затримання митника в Одесі за хабарі
Затримання митника. Фото: Офіс Генерального прокурора

В Одеській області посадовця митного поста "Чорноморськ" підозрюють у хабарництві. Він брав гроші з підприємців за безперешкодне оформлення імпортних вантажів. Чиновника схопили під час отримання чергової суми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Деталі схеми

Слідство встановило, що керівник відділу митного оформлення № 6 Одеської митниці налагодив механізм отримання неправомірної вигоди. Він вимагав кошти від бізнесменів за кожен контейнер, що проходив через пост. Натомість митник обіцяв сприяти у зменшенні офіційних митних платежів та гарантував, що товари пройдуть оформлення без зайвих проблем. Документи підтверджують кілька епізодів передачі коштів. Загалом зафіксовано отримання хабарів на суму 2 900 доларів США. Ці кошти посадовець брав як плату за свої "послуги" з безперешкодного оформлення імпортних вантажів.

Що загрожує

Посадовця затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про тримання під вартою. Також перевіряють можливу причетність інших осіб до цієї схеми. Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі посадовець військової частини за гроші обіцяв "вирішити питання" для двох військових після СЗЧ. Чоловік запевняв у впливі на прокурорів і командування. Справу проти нього скерували до суду.

Також ми писали, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок народному депутату України, якого викрили на корупційній схемі із державними землями. За отримання 85 тисяч доларів США хабаря суд призначив йому чотири роки позбавлення волі.

Одеса хабар гроші Одеська область Новини Одеси митниця затримання
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
