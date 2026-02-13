Затримання митника в Одесі за хабарі

Затримання митника. Фото: Офіс Генерального прокурора

В Одеській області посадовця митного поста "Чорноморськ" підозрюють у хабарництві. Він брав гроші з підприємців за безперешкодне оформлення імпортних вантажів. Чиновника схопили під час отримання чергової суми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі схеми

Слідство встановило, що керівник відділу митного оформлення № 6 Одеської митниці налагодив механізм отримання неправомірної вигоди. Він вимагав кошти від бізнесменів за кожен контейнер, що проходив через пост. Натомість митник обіцяв сприяти у зменшенні офіційних митних платежів та гарантував, що товари пройдуть оформлення без зайвих проблем. Документи підтверджують кілька епізодів передачі коштів. Загалом зафіксовано отримання хабарів на суму 2 900 доларів США. Ці кошти посадовець брав як плату за свої "послуги" з безперешкодного оформлення імпортних вантажів.

Що загрожує

Посадовця затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про тримання під вартою. Також перевіряють можливу причетність інших осіб до цієї схеми. Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

