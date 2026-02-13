Задержание таможенника в Одессе за взятки

Коррупция на таможне — в Одесчине раскрыли схему в порту
В Одесской области чиновника таможенного поста "Черноморск" подозревают во взяточничестве. Он брал деньги с предпринимателей за беспрепятственное оформление импортных грузов. Чиновника схватили во время получения очередной суммы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали схемы
Следствие установило, что руководитель отдела таможенного оформления № 6 Одесской таможни наладил механизм получения неправомерной выгоды. Он требовал деньги от бизнесменов за каждый контейнер, который проходил через пост. Взамен таможенник обещал содействовать в уменьшении официальных таможенных платежей и гарантировал, что товары пройдут оформление без лишних проблем. Документы подтверждают несколько эпизодов передачи средств. В целом зафиксировано получение взяток на сумму 2 900 долларов США. Эти средства чиновник брал как плату за свои "услуги" по беспрепятственному оформлению импортных грузов.
Что грозит
Чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство о содержании под стражей. Также проверяют возможную причастность других лиц к этой схеме. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
