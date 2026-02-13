Задержание таможенника в Одессе за взятки

Задержание таможенника. Фото: Офис Генерального прокурора

В Одесской области чиновника таможенного поста "Черноморск" подозревают во взяточничестве. Он брал деньги с предпринимателей за беспрепятственное оформление импортных грузов. Чиновника схватили во время получения очередной суммы.



Детали схемы

Следствие установило, что руководитель отдела таможенного оформления № 6 Одесской таможни наладил механизм получения неправомерной выгоды. Он требовал деньги от бизнесменов за каждый контейнер, который проходил через пост. Взамен таможенник обещал содействовать в уменьшении официальных таможенных платежей и гарантировал, что товары пройдут оформление без лишних проблем. Документы подтверждают несколько эпизодов передачи средств. В целом зафиксировано получение взяток на сумму 2 900 долларов США. Эти средства чиновник брал как плату за свои "услуги" по беспрепятственному оформлению импортных грузов.

Что грозит

Чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство о содержании под стражей. Также проверяют возможную причастность других лиц к этой схеме. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе чиновник воинской части за деньги обещал "решить вопрос" для двух военных после СЗЧ. Мужчина уверял во влиянии на прокуроров и командование. Дело против него направили в суд.

Также мы писали, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор народному депутату Украины, которого уличили в коррупционной схеме с государственными землями. За получение 85 тысяч долларов США взятки суд назначил ему четыре года лишения свободы.