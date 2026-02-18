В Одессе будут судить чиновников за растрату гуманитарных генераторов

Полицейский осматривает генератор. Фото: Нацполиция в Одесской области

В Одессе гуманитарные генераторы, которые должны были работать для жителей города, оказались у частных заведений и предпринимателей. Следствие считает, что к этому причастны руководитель коммунального предприятия и его подчинённые. Дело уже направили в суд.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отдали генераторы в кафе

В полиции уточнили, что речь идет об электрогенераторах общей стоимостью более 2,2 миллиона гривен, которые город получил во время военного положения.

По информации полиции, в начале 2022 года исполняющий обязанности директора Одесского электротехнического эксплуатационно-монтажного предприятия создал комиссию для координации получения гуманитарных грузов. Материально ответственным назначили главного инженера, а в комиссию также привлекли механика.

В декабре 2022 года предприятие получило генераторы из Германии и Херсонщины как гуманитарную помощь. Однако, по версии следствия, руководитель вместе с двумя подчиненными передали эту технику не для нужд громады, а для обслуживания частных объектов.

Среди них — ресторан, кафе, автомойка и жилой дом. В результате город потерял оборудование, которое должно было помогать во время отключений электроэнергии.

Какое наказание за растрату имущества

Во время следственных действий полицейские изъяли генераторы в качестве вещественных доказательств. Фигурантам сообщили о подозрении по статье растрата имущества и пособничество в растрате в особо крупных размерах.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемым меры пресечения — содержание под стражей с правом залога и домашний арест. Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

