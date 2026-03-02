Схема ухилення від мобілізації в Одесі: викрито ГО

Затримання учасників схеми. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації під прикриттям громадської діяльності. Її організатори продавали чоловікам "захист" від повісток і перевірок. У справі фігурують керівники громадської організації та посадовці територіальних центрів комплектування.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Схема для ухилянтів

Правоохоронці викрили злочинну групу, що діяла під ГО "Україна – це матір" та створеного при ній добровольчого формування. За даними слідства, керівник ГО, двоє його заступників і ще двоє учасників у змові з посадовцями ТЦК та СП Одеської області організували систему "імунітету" від мобілізаційних заходів для власників посвідчень організації. За 1000 доларів США клієнт отримував посвідчення члена ГО та мав виходити на спільні патрулювання з ТЦК. За 3000 доларів пропонували "VIP-пакет" без чергувань. Окремо обіцяли "зняття з розшуку" через несанкціоновані зміни в базах та "вирішення питань" у разі затримання.

Усіх клієнтів додавали до Telegram-каналу, де публікували геолокації постів ТЦК і інструкції для перевірок документів. Щомісячна "абонплата" становила 3000 грн. За відмову платити погрожували мобілізацією. Під час спецоперації підставні особи з посвідченнями ГО уникали мобілізації при перевірках. Також зафіксовано отримання 40 тис. грн і 3 тис. доларів США за видачу посвідчень та подальший розподіл коштів між організаторами.

Правоохоронці затримують ділка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Дохід організації

За оцінками правоохоронців, щомісячні доходи сягали до 30 млн грн. В Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, загалом по Україні — до 1500. Проведено 64 обшуки. Вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень і печатки.

Вилучення коштів та посвідок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за статтями 114-1, 362 та 369-2 КК України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Окремо тривають перевірки можливої причетності посадових осіб ТЦК. Слідство продовжується.

Нагадаємо, ми повідомляли, що прокурори Львівської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього викладача одного з місцевих університетів. Його обвинувачують в організації схеми незаконного виїзду за кордон. За версією слідства, за "пакет" документів про фейкову дипломатичну службу він просив 18 000 доларів США.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який пропонував уникнути мобілізації через нібито працевлаштування в СБУ. За свої "послуги" він вимагав 10 тисяч доларів. Йому вже повідомили про підозру.