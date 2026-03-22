Розыск на получение отсрочки не влияет: одесский юрист

В Украине наличие штрафа от ТЦК или статуса розыска еще не означает потерю права на отсрочку. Если для нее есть законные основания, их можно реализовать, но для этого нужно правильно подать все подтверждающие документы.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил одесский юрист Алексей Шалару.

Розыск не влияет на получение отсрочки

По его словам, Алексея Шалару, если человек имеет право на отсрочку, то это должны рассматривать отдельно, независимо от того, есть ли у него проблемы с военным учетом. Например, из-за необновленных данных, штрафа или статуса розыска.

"Если вы в розыске, это никаким образом ваши права не ограничивает на получение отсрочки. Если вы имеете право, вы имеете право. Это нужно рассматривать отдельно от тех оснований, по которым человек попал в розыск", — говорит юрист.

Алексей Шалару говорит, что сегодня документы на отсрочку подают уже не так, как раньше. Сейчас это происходит через ЦНАП или в электронном формате, а уже после этого документы поступают на рассмотрение в ТЦК. Именно там должны принять решение, предоставить отсрочку или отказать.

Когда может возникнуть статус "в розыске"

Однако статус в розыске может появиться по разным причинам, но, как отмечает Алексей Шалару, если впоследствии у человека появилось законное основание для отсрочки, это право никуда не исчезает. На практике такие ситуации не единичны. Например, человек мог иметь претензии со стороны ТЦК, но позже его обстоятельства изменились.

"Если какой-то штраф, который он не обжаловал, срок давности прошел, и поэтому он находится в розыске за то, что ему там повестка пришла, а он уже имеет право на отсрочку, там жена получила инвалидность, там ребенок родился третий, он все равно должен предоставить документы", — говорит юрист.

Впрочем, на практике проблемы часто возникают не из-за отсутствия самого права, а из-за ошибок в документах, неполного пакета или неточностей в реестрах. Именно поэтому даже при наличии законного основания важно внимательно проверить все справки и подтверждения перед подачей, иначе отказ можно получить из-за чисто технической ошибки.

Напомним, оформление отсрочки возможно через электронные сервисы, выбрав соответствующие основания. Чаще всего военнообязанные пользуются пунктом 9 - это уход за отцом, матерью или другим членом семьи, который нуждается в постоянном уходе согласно справке ВКК. Также активно применяется пункт 13 - инвалидность родителей или жены.

Также мы писали, что под мобилизацию в Украине не подпадают мужчины младше 25 лет. Однако свои военно-учетные данные все равно обязаны обновить, поскольку являются призывниками. Однако с "ограниченно годными" получилась коллизия. По новым нормам их освободили от обновления. Алексей Шалару утверждает, что в случае остановки ТЦК им не имеют права выписать штраф.