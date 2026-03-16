Оформление отсрочки в Одессе: какие документы готовить

Сегодня жителям Одессы, имеющим право на отсрочку от мобилизации, уже не обязательно лично идти в территориальные центры комплектования. Процедура стала более доступной через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), однако остается ряд юридических нюансов и типичных ошибок, которые могут привести к отказу.

О самых распространенных причинах оформления отсрочки и типичных проблемах при подаче документов журналистам Новини.LIVE рассказал юрист Алексей Шалару.

Основания отсрочки

По словам юриста, в Одессе чаще всего военнообязанные получают отсрочки по нескольким пунктам закона. Самое распространенное основание — это инвалидность по состоянию здоровья. Также часто справку о непригодности к службе получают родители, которые имеют трех несовершеннолетних детей и не имеют задолженности по уплате алиментов.

"Самые частые проблемные вопросы по получению отсрочки — это, конечно, отец, который имеет трех несовершеннолетних детей, биологических, при отсутствии задолженности по алиментам. Это фактически стопроцентное основание", — пояснил юрист Алексей Шалару.

Также часто оформляют отсрочку из-за ухода за близким родственником. Речь идет о родителях или членах семьи, которые нуждаются в постоянной помощи по состоянию здоровья. Еще одно распространенное основание — инвалидность родителей или жены. В таких случаях документы подать проще, ведь перечень необходимых справок обычно небольшой.

"Также часто используют основание по инвалидности отца или матери, например, когда есть вторая группа инвалидности или другие подтвержденные заболевания", — добавил юрист.

Какие документы нужны

Для оформления отсрочки необходимо подготовить пакет документов, который начинается с копий паспорта, идентификационного кода и военно-учетного документа. Если основанием является многодетность, прилагаются свидетельства о рождении трех детей и обязательная справка об отсутствии задолженности по уплате алиментов. В случаях, связанных с состоянием здоровья родственников, подаются документы о родственных связях, копии справок МСЭК и заключение врачебной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе. Для тех, кто освобождается от службы по собственному здоровью, главным документом является заключение ВВК о временной непригодности. Юристы отмечают, что все копии должны быть заверены нотариально, поскольку это значительно снижает риск возврата заявления из-за несоответствия требованиям.

Подача документов

Юрист объясняет, что сейчас процедура подачи документов изменилась. Большинство заявлений на отсрочку подают через ЦНАПы. Ведь это удобно и все необходимое можно подать на месте.

"Сейчас обращаться в ТЦК для получения отсрочки уже не нужно. Эту функцию выполняют ЦНАПы, куда подаются все документы", — рассказал Алексей Шалару.

В то же время отказы иногда случаются из-за ошибок в документах или неполного пакета справок. В таком случае заявление можно подать повторно.

"Бывают ситуации, когда человеку отказывают, потому что не прикрепили какой-то документ. Например, справку об инвалидности. Тогда ее просто добавляют и подают повторно", — пояснил юрист.

Судебные дела

Иногда получить отсрочку удается только через суд. Но юристы предупреждают, что рассмотрение таких дел может длиться долго из-за большого количества исков. В частности, в Киеве административные суды очень загружены, и дела могут рассматриваться месяцами или даже годами

В Одессе ситуация несколько лучше, однако быстрого решения ждать не стоит. По словам юриста, адвокаты могут просить суд временно остановить мобилизацию человека на период рассмотрения дела.

"Мы подаем ходатайство об обеспечении иска, чтобы на время рассмотрения дела мобилизацию приостановили. Если суд принимает такое решение, человека не могут мобилизовать до завершения процесса", — пояснил Алексей Шалару.

По его словам, такие решения суды действительно принимают, и они позволяют людям защитить свои права до окончательного приговора.

