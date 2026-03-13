Как действовать и куда обращаться в Одессе, если не дают отсрочку от мобилизации

Мужчина держит военный билет.

Получение отсрочки от мобилизации остается важным вопросом для многих военнообязанных мужчин в Украине. В условиях войны государство продолжает реформировать систему воинского учета, а вместе с этим корректируются и условия предоставления отсрочки для разных категорий граждан.

Кто имеет право на отсрочку, как правильно подать документы и что делать в случае отказа — об этом журналистам Новини.LIVE рассказал юрист Алексей Шалару.

Отсрочка от армии

На сегодняшний день не обязательно посещать территориальный центр комплектования для получения тех или иных документов, связанных с мобилизационными процессами. В частности, оформление отсрочки возможно через электронные сервисы, выбрав соответствующие основания. Чаще всего военнообязанные пользуются пунктом 9 — это уход за отцом, матерью или другим членом семьи, который нуждается в постоянном уходе согласно справке ВКК. Также активно применяется пункт 13 — инвалидность родителей или жены.

"Это чаще всего пользуется этими отсрочками. Они меньше всего документов нужно собирать, легче всего подаются соответственно, поэтому вот эти именно пункты используются военнообязанными для получения отсрочки", — объясняет юрист Алексей Шалару.

В то же время существует и механизм бронирования работников предприятий. Однако, как отмечает эксперт, с каждым годом требования к предприятиям, которые имеют право бронировать сотрудников, становятся жестче. Речь идет о соответствии критериям критически важных предприятий, экономических показателях и других формальных условиях. Поэтому все больше людей обращаются именно за индивидуальными основаниями для отсрочки, а не полагаются на бронирование.

Отказ в отсрочке

Сейчас основные функции приема документов выполняет ЦНАП, через который подается электронный пакет материалов. Важно внимательно проверять что конкретно подается, ведь отказы часто связаны именно с техническими или документальными ошибками.

"Например, недавно обратились за получением отсрочки по инвалидности жены, клиент обратился, а сам справку об инвалидности не приложил. Конечно, отказ, поэтому здесь нет проблем, добавили и все получили. Но бывают действительно проблемные вопросы и обращаются в суд", — отмечает юрист Алексей Шалару.

В случаях, когда спор переходит в судебную плоскость, стоит учитывать загруженность административных судов. В крупных городах, в частности в Киеве, рассмотрение дел может длиться месяцами или даже годами. В Одессе сроки несколько короче, однако быстрого решения ожидать не стоит. Именно поэтому адвокаты иногда подают ходатайство об обеспечении иска — в частности, о приостановлении мобилизации на период рассмотрения дела. Если суд выносит соответствующее определение, лицо временно не подлежит мобилизации до завершения процесса.

Продление отсрочки

Отдельно стоит обратить внимание на автоматическое продление отсрочек, которое недавно начали внедрять в электронном формате. По словам юриста, у части военнообязанных продление действительно произошло автоматически — в частности по пунктам 9 и 13. Однако в некоторых случаях система не сработала из-за отсутствия актуальных данных в государственных реестрах. Именно поэтому важно контролировать статус своей отсрочки и проверять корректность внесенных данных.

"Конечно, сейчас была очень большая проблема, много тиктокеров, много ютуберов, много адвокатов говорили о том, что сейчас ТЦК попробовала и электронные средства попробовали, чтобы продление отсрочки происходило в автоматическом режиме. Действительно, у некоторых она состоялась, это по уходу пункта 9, пункта 13, но у некоторых не состоялась. Поэтому здесь нужно было следить, почему именно не состоялась, нужно следить", — объясняет юрист.

В качестве примера, эксперт приводит ситуацию, когда данные об инвалидности матери не были своевременно внесены в соответствующий реестр. Из-за этого автоматическое продление отсрочки не произошло, и человек определенное время оставался без подтвержденного статуса. После обращения в соответствующие органы информацию внесли, и вопрос был урегулирован. Контроль за актуальностью данных — это ответственность самого военнообязанного.

Отсрочка когда в розыске

Еще один распространенный вопрос — влияет ли пребывание в розыске на право получить отсрочку. По словам юриста, прежде всего нужно выяснить основания такого статуса. Это может быть необновление учетных данных, неуплаченный штраф или другое административное нарушение. Однако сам факт пребывания в розыске не лишает человека права на отсрочку, если для этого есть законные основания.

"Если был какой-то штраф не оплачен и из-за этого прибывают в розыске, а ему пришла повестка и он имеет право на отсрочку в связи с тем, что жена получила инвалидность или родился третий ребенок, то отсрочку должны дать. В ТЦК должны рассмотреть заявление и выдать соответствующие документы. В основном предоставляют соответствующую отсрочку", — отмечает юрист Алексей Шалару.

Если военнообязанный имеет законное право на отсрочку, он может и должен воспользоваться им независимо от наличия административных вопросов. Главное — своевременно подать документы, контролировать их полноту и, при необходимости, защищать свои права в судебном порядке.

