Не дають відстрочку від мобілізації — як діяти та куди звертатися в Одесі

Чоловік тримає військовий квиток.

Питання оформлення відстрочки від мобілізації залишається одним із найактуальніших для військовозобов’язаних чоловіків в Україні. В умовах повномасштабної війни держава продовжує вдосконалювати систему мобілізаційного обліку, водночас змінюються й правила отримання відстрочки для окремих категорій громадян.

Хто має право на відстрочку, як правильно подати документи та що робити у разі відмови — про це журналістам Новини.LIVE розповів юрист Олексій Шалару.

Відстрочка від армії

На сьогоднішній день не обов'язково відвідувати тереторіальний центр комплектування для отримання тих чи інших документів, пов'язаних з мобілізаційними процесами. Зокрема, оформлення відстрочки можливе через електронні сервіси, обравши відповідні підстави. Найчастіше військовозобов’язані користуються пунктом 9 — це догляд за батьком, матір’ю або іншим членом родини, який потребує постійного догляду згідно з довідкою ВКК. Також активно застосовується пункт 13 — інвалідність батьків або дружини.

"Це найчастіше користується цими відстрочками. Вони найменше документів потрібно збирати, найлегше подаються відповідно, тому ось ці саме пункти використовуються військовозобов'язними для отримання відстрочки", — пояснює юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару про відстрочку.

Водночас існує і механізм бронювання працівників підприємств. Проте, як зазначає експерт, із кожним роком вимоги до підприємств, які мають право бронювати співробітників, стають жорсткішими. Йдеться про відповідність критеріям критично важливих підприємств, економічні показники та інші формальні умови. Через це дедалі більше людей звертаються саме за індивідуальними підставами для відстрочки, а не покладаються на бронювання.

Відмова у відстрочці

Наразі основні функції прийому документів виконує ЦНАП, через який подається електронний пакет матеріалів. Важливо уважно перевіряти що конкретно подається, адже відмови часто пов’язані саме з технічними або документальними помилками.

"Наприклад, нещодавно звернулися за отриманням відстрочки по інвалідності дружини, клієнт звернувся, а сам довідку про інвалідность не приклал. Звісно, відмова, тому тут нема проблем, додали та все отримали. Але бувають дійсно проблемні питання і звертаються до суду", — зазначає юрист Олексій Шалару.

Чоловік тримає телефон.

У випадках, коли спір переходить у судову площину, варто враховувати завантаженість адміністративних судів. У великих містах, зокрема в Києві, розгляд справ може тривати місяцями або навіть роками. В Одесі строки дещо коротші, однак швидкого рішення очікувати не варто. Саме тому адвокати іноді подають клопотання про забезпечення позову — зокрема, про зупинення мобілізації на період розгляду справи. Якщо суд виносить відповідну ухвалу, особа тимчасово не підлягає мобілізації до завершення процесу.

Продовження відстрочки

Окремо варто звернути увагу на автоматичне продовження відстрочок, яке нещодавно почали впроваджувати в електронному форматі. За словами юриста, у частини військовозобов’язаних продовження справді відбулося автоматично — зокрема за пунктами 9 і 13. Однак у деяких випадках система не спрацювала через відсутність актуальних даних у державних реєстрах. Саме тому важливо контролювати статус своєї відстрочки та перевіряти коректність внесених даних.

"Звісно, зараз була дуже велика проблема, багато тіктокерів, багато ютуберів, багато адвокатів говорили про те, що зараз ТЦК спробувала і електронні засоби спробували, щоб продовження відстрочки відбувалося в автоматичному режимі. Дійсно, у деяких вона відбулася, це по догляду пункту 9, пункту 13, але у деяких не відбулася. Тому тут потрібно було слідкувати, чому саме не відбулася, потрібно слідкувати", — пояснює юрист.

Чоловік тримає папери в руках.

Як приклад, експерт наводить ситуацію, коли дані про інвалідність матері не були своєчасно внесені до відповідного реєстру. Через це автоматичне продовження відстрочки не відбулося, і людина певний час залишалася без підтвердженого статусу. Після звернення до відповідних органів інформацію внесли, і питання було врегульовано. Контроль за актуальністю даних — це відповідальність самого військовозобов’язаного.

Відстрочка коли у розшуку

Ще одне поширене питання — чи впливає перебування у розшуку на право отримати відстрочку. За словами юриста, насамперед потрібно з’ясувати підстави такого статусу. Це може бути неоновлення облікових даних, несплачений штраф або інше адміністративне порушення. Проте сам факт перебування у розшуку не позбавляє особу права на відстрочку, якщо для цього є законні підстави.

"Якщо був якийсь штраф не сплачений і через це прибувають у розшуку, а йому прийшов повістка і він має право на відстрочку у зв'язку з тим, що дружина отримала інвалідність або народилася третя дитина, то відстрочку повинні дати. У ТЦК мають розглянути заяву та видати відповідні документи. Здебільшого надають відповідну відстрочку", — зазначає юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару про розшук.

Якщо військовозобов’язаний має законне право на відстрочку, він може і повинен скористатися ним незалежно від наявності адміністративних питань. Головне — своєчасно подати документи, контролювати їхню повноту та, за потреби, захищати свої права в судовому порядку.

Раніше ми писали, що в Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично. А також, про те що громадяни України звільняються від призову до Збройних сил України після досягнення граничного віку перебування у запасі. Крім того, є ще три основні підстави, через які громадянин може бути звільнений від мобілізації.

