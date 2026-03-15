На Одесчине осудили женщину, которая сообщала в чатах о ТЦК

Суд в Одесской области признал виновной жительницу Раздельнянского района в препятствовании мобилизации. По данным следствия, она сообщала в Viber о местах работы сотрудников ТЦК. Женщине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Женщина писала о блокпостах в чатах

Суд установил, что жительница села Каменка Раздельнянского района распространяла в Viber информацию о местах пребывания сотрудников территориальных центров комплектования и блокпосты. Сообщение она оставляла в группе с более 350 участниками.

По материалам дела женщина писала, где именно находятся представители ТЦК, когда они передвигаются по селу и на каких улицах работают группы оповещения. В сообщениях также появлялись описания служебных автомобилей и предупреждения для других пользователей быть осторожными.

Следствие установило, что эти данные касались мобилизационных мероприятий, которые проводили военные и правоохранители на территории села. Через такие сообщения военнообязанные могли избегать проверок и вручения повесток.

Какое наказание

Суд признал женщину виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Ей назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Сама обвиняемая во время судебного заседания полностью признала вину. Она заявила, что сожалеет о своих действиях и перечислила 35 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

