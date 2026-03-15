Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине осудили женщину, которая сообщала в чатах о ТЦК

На Одесчине осудили женщину, которая сообщала в чатах о ТЦК

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 14:36
На Одесчине осудили женщину, которая сообщала в чатах о ТЦК
Женщина в суде. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

Суд в Одесской области признал виновной жительницу Раздельнянского района в препятствовании мобилизации. По данным следствия, она сообщала в Viber о местах работы сотрудников ТЦК. Женщине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Читайте также:

Женщина писала о блокпостах в чатах

Суд установил, что жительница села Каменка Раздельнянского района распространяла в Viber информацию о местах пребывания сотрудников территориальных центров комплектования и блокпосты. Сообщение она оставляла в группе с более 350 участниками.

По материалам дела женщина писала, где именно находятся представители ТЦК, когда они передвигаются по селу и на каких улицах работают группы оповещения. В сообщениях также появлялись описания служебных автомобилей и предупреждения для других пользователей быть осторожными.

Следствие установило, что эти данные касались мобилизационных мероприятий, которые проводили военные и правоохранители на территории села. Через такие сообщения военнообязанные могли избегать проверок и вручения повесток.

Какое наказание

Суд признал женщину виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Ей назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Сама обвиняемая во время судебного заседания полностью признала вину. Она заявила, что сожалеет о своих действиях и перечислила 35 тысяч гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который в Viber публиковал информацию о расположении блокпостов ТЦК. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако от отбывания этого срока освободили, установив испытательный срок.

Также мы писали, что в Киевском районном суде Одессы вынесли приговор военнослужащему, который обещал за деньги помочь с оформлением в территориальную общину. Мужчина дважды получал взятку за якобы влияние на командира добровольческого формирования.

Новости Одессы ТЦК и СП судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации