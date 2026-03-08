Военный просил взятку за вступление в тероборону в Одессе — решение суда

Фото: Freepik/Одесский областной ТЦК и СП. Коллаж: Новини.LIVE

В Одессе вынесли приговор военнослужащему, который обещал за деньги помочь с оформлением в территориальную громаду. По данным производства, мужчина дважды получал взятку за якобы влияние на командира добровольческого формирования. Обвиняемого признали виновным и наказали штрафом.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Обещал устроить в теоборону

Следствие установило, что летом 2025 года обвиняемый вместе со своим знакомым предложил мужчине платную "помощь" со вступлением в добровольческое формирование территориальной громады "Феникс".

Схема, по версии суда, выглядела так: за 4 тысячи долларов военные обещали повлиять на командира формирования, чтобы тот принял нужное решение. Часть денег должны были оставить себе, часть якобы передать другому участнику.

22 августа 2025 года обвиняемый встретился с "клиентом" и озвучил сумму первого платежа. В свою очередь, тот обратился к правоохранителям и дальше действовал под их контролем. Во время следующей встречи военный даже описал этапы будущего оформления. Сначала, по его словам, должна была пройти проверка человека на привлечение к ответственности и наличие долгов, а затем — подготовка удостоверения.

В дальнейшем мужчина получил первую часть суммы — 2 тысячи долларов. А уже 27 августа, как установил суд, он снова связался с "клиентом" и попросил передать остальные.

Окончательная передача денег состоялась на улице Академика Королева в Одессе. Сразу после этого его задержали сотрудники СБУ. Деньги изъяли, а дело передали в суд.

Какое наказание за взятку

В судебном заседании обвиняемый вину не отрицал. Суд учел, что мужчина ранее не судим, имеет семью, является военнослужащим и не состоит на учете у нарколога или психиатра. Смягчающими обстоятельствами признали искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления.

Именно поэтому реальный срок наказания не назначили. Суд пришел к выводу, что в этом случае достаточным будет денежное наказание. В итоге военному назначили штраф в размере 51 тысячи гривен.

