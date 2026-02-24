Пожизненное за Starlink для врага: СБУ задержала предателей на Одесчине

Starlink на снегу. Фото иллюстративное: Генштаб

В Одесской области снова сорвали попытку помощи российским оккупантам через спутниковый интернет. Местные жители регистрировали системы Starlink для армии РФ. Они искали "легкие деньги" в телеграмм-каналах и действовали по инструкциям кураторов. Теперь обоим грозит самое суровое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Разоблачение схемы

Контрразведка и киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых завербовал враг для незаконной регистрации систем Starlink. Фигурантами стали жители Измаила — 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. По данным следствия, на контакт с представителями РФ они вышли через телеграм-каналы с объявлениями о "легких заработках". За каждый активированный терминал Starlink злоумышленникам обещали по 30 долларов США. Оборудование должно было использоваться российскими военными.

Чтобы увеличить количество зарегистрированных устройств, подозреваемые пытались втянуть в схему других людей. В частности, они планировали привлекать местных наркозависимых для посещения ЦПАУ и оформления документов.

Задержание и наказание

СБУ задержала обоих фигурантов. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом. На устройствах хранилась переписка с российскими кураторами, инструкции по "легализации" оборудования и договоренности о получении денег.

Задержанным сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд избрал обоим меру пресечения — содержание под стражей.

Блокировка Starlink для РФ

Благодаря внедрению SpaceX системы "белых списков" и усиленной верификации терминалов, враг фактически оказался в состоянии "цифрового вакуума". Сейчас в зоне боевых действий работают только устройства, официально подтвержденные украинской стороной, тогда как неавторизованные терминалы, приобретенные через третьи страны, автоматически блокируются или подвергаются существенному ограничению скорости. Это лишило оккупантов возможности координировать штурмы в реальном времени и управлять дронами, заставив их искать незаконные пути регистрации через подставных лиц в Украине, за что СБУ уже массово задерживает предателей.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили участников агентурно-боевой группы, которая по заказу российских спецслужб планировала резонансные убийства. Правоохранители сорвали сценарий ликвидации медийных, политических и военных деятелей. Спецоперацию провели одновременно в Украине и Молдове.

Также мы писали, что на Киевщине контрразведка СБУ разоблачила сотрудника российской военной разведки. По версии следствия, он собирал разведданные, чтобы помочь врагу спланировать новые ракетные удары по тепловым электростанциям столичного региона.