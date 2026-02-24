Затримання за реєстрацію Starlink для армії рф на Одещині

Starlink на снігу. Фото ілюстративне: Генштаб

На Одещині зірвали спробу допомоги російським окупантам через супутниковий інтернет. Двоє місцевих жителів погодилися реєструвати системи Starlink для армії РФ. Вони шукали "легкі гроші" в телеграм-каналах і діяли за інструкціями кураторів. Тепер обом загрожує найсуворіше покарання.

Викриття схеми

Контррозвідка та кіберфахівці Служба безпеки України викрили на Одещині двох громадян України, яких завербував ворог для незаконної реєстрації систем Starlink. Фігурантами стали жителі Ізмаїла — 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. За даними слідства, на контакт із представниками РФ вони вийшли через телеграм-канали з оголошеннями про "легкі заробітки". За кожен активований термінал Starlink зловмисникам обіцяли по 30 доларів США. Обладнання мало використовуватися російськими військовими.

Щоб збільшити кількість зареєстрованих пристроїв, підозрювані намагалися втягнути в схему інших людей. Зокрема, вони планували залучати місцевих наркозалежних для відвідування ЦНАПів і оформлення документів.

Затримання та покарання

СБУ затримала обох фігурантів. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом. На пристроях зберігалося листування з російськими кураторами, інструкції з "легалізації" обладнання та домовленості щодо отримання грошей.

Затриманим повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Суд обрав обом запобіжний захід — тримання під вартою.

Блокування Starlink для РФ

Завдяки запровадженню SpaceX системи "білих списків" та посиленій верифікації терміналів, ворог фактично опинився у стані "цифрового вакууму". Наразі у зоні бойових дій працюють лише пристрої, офіційно підтверджені українською стороною, тоді як неавторизовані термінали, придбані через треті країни, автоматично блокуються або зазнають суттєвого обмеження швидкості. Це позбавило окупантів можливості координувати штурми в реальному часі та керувати дронами, змусивши їх шукати незаконні шляхи реєстрації через підставних осіб в Україні, за що СБУ вже масово затримує зрадників.

