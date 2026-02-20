Відео
Україна
Головна Одеса Планували резонансні вбивства в Одесі — затримано агентів РФ

Планували резонансні вбивства в Одесі — затримано агентів РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 15:14
В Одесі затримали агентурну групу РФ
Затриманий цчасник угрупування. Фото: Поліція Одеської області

В Одесі викрили учасників агентурно-бойової групи, яка на замовлення російських спецслужб планувала резонансні вбивства. Правоохоронці зірвали сценарій ліквідації медійних, політичних і військових діячів. Спецоперацію провели одночасно в Україні та Молдові.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Операція "ЕНІГМА 2.0"

За інформацією поліції, правоохоронці провели масштабну операцію під назвою "ЕНІГМА 2.0", у межах якої викрили агентурну мережу, пов’язану з російськими спецслужбами. Частину фігурантів затримали в Одесі під час обшуків. Слідчі вилучили зброю, засоби зв’язку, техніку та інші докази.

У Нацполіції стверджують, що група готувала замовні вбивства українських медійних та політичних діячів. Серед потенційних цілей — відомий журналіст, один із керівників стратегічного підприємства, військовослужбовці ГУР, зокрема бійці Іноземного легіону та ССО, а також громадський активіст, який раніше проживав у РФ і зайняв проукраїнську позицію.

Операція "Енігма в Одесі"
Правоохоронці під час спецоперації. Фото: Поліція Одеської області

Організатори мережі

Організатором мережі був 34-річний громадянин Молдови. За інформацією слідства, раніше він відбував покарання в Росії, де його завербували. Після повернення на батьківщину координував діяльність групи та формував ієрархічну структуру.

Вербуванням виконавців займалися його спільники. До участі залучали переважно молодих чоловіків, частина з яких навчалася у військових закладах. Їх переправляли в Україну, забезпечували житлом, фінансували та розробляли легенди прикриття.

Уже на території України учасники групи під виглядом кур’єрів проводили спостереження за потенційними жертвами. Вони фіксували маршрути пересування, місця проживання та рівень охорони. Інші відповідали за придбання зброї, облаштування схованок і підготовку способів ліквідації — від розстрілу до підриву.

Гранати на столі
Вилучені у бандитів гранати. Фото: Поліція Одеської області

Комунікація через закриті канали

Комунікацію вели через закриті канали зв’язку, а розрахунки здійснювали через криптогаманці. За кожне замовне вбивство обіцяли сотні тисяч доларів. За ліквідацію офіцера ГУР, за даними слідства, куратори обіцяли 100 тисяч доларів.

У Молдові затримали організатора та його спільників. В Україні, зокрема в Києві та Одесі, відбулися обшуки та затримання учасників групи. Фігурантам уже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Затриманий підривник
Затримання одного із організаторів. Фото: Поліція Одеської області

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля в Київському районі, що стався напередодні. За даними слідства, він діяв за вказівкою куратора і погодився на злочин за грошову винагороду.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили двох жінок, яких підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ. Одна з них фотографувала та знімала відео однієї з електропідстанцій в Одеському районі. Інша зрадниця коригувала ракетні та дронові удари по енергетичних об’єктах міста.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
