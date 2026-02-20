Готовили убийства: в Одессе задержали агентурную группу РФ

Задержан участник группировки. Фото: Полиция Одесской области

Правоохранилели в Одессе разоблачили участников агентурно-боевой группы, которая по заказу российских спецслужб планировала резонансные убийства. В списке у них были украинские военные, журналисты и чиновники. Операция была проведена совместно с международными партнерами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Операция "ЭНИГМА 2.0"

По информации полиции, правоохранители провели масштабную операцию под названием "ЭНИГМА 2.0", в рамках которой разоблачили агентурную сеть, связанную с российскими спецслужбами. Часть фигурантов задержали в Одессе во время обысков. Следователи изъяли оружие, средства связи, технику и другие доказательства.

В Нацполиции утверждают, что группа готовила заказные убийства украинских медийных и политических деятелей. Среди потенциальных целей — известный журналист, один из руководителей стратегического предприятия, военнослужащие ГУР, в частности бойцы Иностранного легиона и ССО, а также общественный активист, который ранее проживал в РФ и занял проукраинскую позицию.

Правоохранители во время спецоперации. Фото: Полиция Одесской области

Организаторы сети

Организатором сети был 34-летний гражданин Молдовы. По информации следствия, ранее он отбывал наказание в России, где его завербовали. По возвращении на родину координировал деятельность группы и формировал иерархическую структуру.

Вербовкой исполнителей занимались его сообщники. К участию привлекали преимущественно молодых мужчин, часть из которых училась в военных заведениях. Их переправляли в Украину, обеспечивали жильем, финансировали и разрабатывали легенды прикрытия.

Уже на территории Украины участники группы под видом курьеров проводили наблюдение за потенциальными жертвами. Они фиксировали маршруты передвижения, места проживания и уровень охраны. Другие отвечали за приобретение оружия, обустройство тайников и подготовку способов ликвидации - от расстрела до подрыва.

Изъятые у бандитов гранаты. Фото: Полиция Одесской области

Коммуникация через закрытые каналы

Коммуникацию вели через закрытые каналы связи, а расчеты осуществляли через криптокошельки. За каждое заказное убийство обещали сотни тысяч долларов. За ликвидацию офицера ГУР, по данным следствия, кураторы обещали 100 тысяч долларов.

В Молдове задержали организатора и его сообщников. В Украине, в частности в Киеве и Одессе, прошли обыски и задержания участников группы. Фигурантам уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Задержание одного из организаторов. Фото: Полиция Одесской области

Напомним, в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля в Киевском районе, который произошел накануне. По данным следствия, он действовал по указанию куратора и согласился на преступление за денежное вознаграждение.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили двух женщин, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Одна из них фотографировала и снимала видео одной из электроподстанций в Одесском районе. Другая предательница корректировала ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам города.