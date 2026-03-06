Видео
Одесса На Одесчине задержали судью — в чем подозревают

На Одесчине задержали судью — в чем подозревают

Дата публикации 6 марта 2026 16:43
В Одесской области судью задержали за взятку 1000 евро
Задержание судьи. Фото: Служба безопасности Украины

В Одесской области судья районного суда вымогал деньги за возврат изъятых вещественных доказательств. За закрытие административного дела и возвращение имущества он требовал 1000 евро. Правоохранители задержали его сразу после получения средств.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Детали дела

По данным следствия, судья Ренийского районного суда организовал схему получения взяток. Правоохранители установили, что судья требовал деньги от местного жителя. За 1000 евро он обещал помочь вернуть изъятые вещественные доказательства и закрыть административное дело.

Речь идет о четырех коробках табачных изделий, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств в производстве. Если мужчина отказался бы платить, судья угрожал создать проблемы с возвращением имущества или вообще его уничтожить.

Что грозит

Следователи задокументировали передачу денег. Судью задержали сразу после того, как он получил оговоренную сумму. Сейчас ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Напомним, в Одесской области разоблачили масштабную схему незаконного выезда мужчин за границу. Она работала внутри судебной системы. За деньги военнообязанным оформляли решения, которые позволяли избежать мобилизации. Правоохранители насчитали более тысячи таких случаев.

Также мы писали, что в Одесской области экс-руководительница отдела образования одного из горсоветов завладела имуществом и подделывала документы. Сумма убытков достигла сотен тысяч гривен. Средства уже вернули в бюджет, а дело передали в суд.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы сбу задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
