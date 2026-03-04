Педагог вернула в бюджет Одесской области 230 тысяч гривен

Полицейская в кабинете. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области бывшая начальница отдела образования одного из городских советов присвоила имущество и подделывала документы. Убытки составили сотни тысяч гривен. Деньги уже возвращены в бюджет, а материалы дела направлены в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Детали схемы

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы отдела образования горсовета. Она также является депутатом Одесского районного совета. По данным следствия, в 2022-2023 годах чиновница заключала фиктивные гражданско-правовые договоры с гражданами без их ведома. Для этого использовала копии паспортов и налоговых номеров, полученные от неустановленного лица. Договоры касались ведения и анализа документации, учета инвентаря, работы с корреспонденцией, мониторинговых исследований и других услуг.

На самом деле эти работы выполняли штатные работники подразделения в пределах своих должностных обязанностей, поэтому оснований для таких договоров не было. Несмотря на это чиновница оформляла акты выполненных работ с ложными сведениями и передавала их в бухгалтерию для оплаты. Наличные из кассы получало доверенное лицо, которое не знало о махинациях, и передавало деньги фигурантке.

Как накажут

Таким образом бюджету нанесли ущерб на сумму более 200 тысяч гривен. Во время досудебного расследования нанесенный ущерб возместили в полном объеме. По инкриминируемым статьям — ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины — фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Окончательную правовую оценку ее действиям будет давать суд.

Напомним, мы сообщали, что на Днепропетровщине начальник отделения региональной ВВК и бывшая медсестра обеспечивали мужчин фиктивной непригодностью. Поддельные документы стоили от пяти до 20 тысяч долларов. Благодаря схеме мобилизации избежали по меньшей мере 60 человек.

Также мы писали, что в Дрогобыче Львовской области адвокат предлагал помочь оформить опекунство за взятку в размере 3 тысячи долларов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.