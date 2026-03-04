Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине разоблачили схему — липовые сотрудники в образовании

На Одесчине разоблачили схему — липовые сотрудники в образовании

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 10:56
Педагог вернула в бюджет Одесской области 230 тысяч гривен
Полицейская в кабинете. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области бывшая начальница отдела образования одного из городских советов присвоила имущество и подделывала документы. Убытки составили сотни тысяч гривен. Деньги уже возвращены в бюджет, а материалы дела направлены в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Детали схемы

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы отдела образования горсовета. Она также является депутатом Одесского районного совета. По данным следствия, в 2022-2023 годах чиновница заключала фиктивные гражданско-правовые договоры с гражданами без их ведома. Для этого использовала копии паспортов и налоговых номеров, полученные от неустановленного лица. Договоры касались ведения и анализа документации, учета инвентаря, работы с корреспонденцией, мониторинговых исследований и других услуг.

На самом деле эти работы выполняли штатные работники подразделения в пределах своих должностных обязанностей, поэтому оснований для таких договоров не было. Несмотря на это чиновница оформляла акты выполненных работ с ложными сведениями и передавала их в бухгалтерию для оплаты. Наличные из кассы получало доверенное лицо, которое не знало о махинациях, и передавало деньги фигурантке.

Как накажут

Таким образом бюджету нанесли ущерб на сумму более 200 тысяч гривен. Во время досудебного расследования нанесенный ущерб возместили в полном объеме. По инкриминируемым статьям — ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины — фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Окончательную правовую оценку ее действиям будет давать суд.

Напомним, мы сообщали, что на Днепропетровщине начальник отделения региональной ВВК и бывшая медсестра обеспечивали мужчин фиктивной непригодностью. Поддельные документы стоили от пяти до 20 тысяч долларов. Благодаря схеме мобилизации избежали по меньшей мере 60 человек.

Также мы писали, что в Дрогобыче Львовской области адвокат предлагал помочь оформить опекунство за взятку в размере 3 тысячи долларов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Одесса суд полиция Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации