Освітянка на Одещині повернула 230 тисяч гривень бюджету

На Одещині екскерівниця відділу освіти однієї з міськрад заволоділа майном та підробляла документи. Сума збитків сягнула сотень тисяч гривень. Кошти вже повернули до бюджету, а справу передали до суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Деталі схеми

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишньої очільниці відділу освіти міськради. Вона також є депутаткою Одеської районної ради. За даними слідства, у 2022–2023 роках посадовиця укладала фіктивні цивільно-правові договори з громадянами без їхнього відома. Для цього використовувала копії паспортів і податкових номерів, отримані від невстановленої особи. Договори стосувалися ведення й аналізу документації, обліку інвентаря, роботи з кореспонденцією, моніторингових досліджень та інших послуг.

Насправді ці роботи виконували штатні працівники підрозділу в межах своїх посадових обов’язків, тож підстав для таких договорів не було. Попри це посадовиця оформлювала акти виконаних робіт із неправдивими відомостями та передавала їх до бухгалтерії для оплати. Готівку з каси отримувала довірена особа, яка не знала про махінації, і передавала гроші фігурантці.

Як покарають

У такий спосіб бюджету завдали збитків на суму понад 200 тисяч гривень. Під час досудового розслідування завдану шкоду відшкодували у повному обсязі. За інкримінованими статтями — ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років. Остаточну правову оцінку її діям надаватиме суд.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Дніпропетровщині начальник відділення регіональної ВЛК і колишня медсестра забезпечували чоловіків фіктивною непридатністю. Підроблені документи коштували від п'яти до 20 тисяч доларів. Завдяки схемі мобілізації уникнули щонайменше 60 людей.

Також ми писали, що у Дрогобичі Львівської області адвокат пропонував допомогти оформити опікунство за хабар у розмірі 3 тисячі доларів. Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави.