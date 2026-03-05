Более 1000 незаконных решений: дело о коррупционной схеме в суде Одесщины передано в суд

Судья, которого разоблачили. Фото: Слово и Дело

В Одесской области раскрыли крупную схему незаконного выезда мужчин за границу, действовавшую внутри судебной системы. За определённую сумму военнообязанным выдавали решения, дающие возможность избежать мобилизации. Правоохранители обнаружили свыше тысячи подобных случаев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Реклама

Читайте также:

Судебная схема

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы в Одесской области. Следствие считает, что они помогали военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации. По версии правоохранителей, схема действовала через судебные решения о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом. Такие решения позволяли мужчинам избежать мобилизации и выехать из Украины под предлогом ухода за ребенком. Следователи установили, что за примерно 3500 долларов США суд принимал нужное решение во время одного заседания и даже без участия сторон. В общем правоохранители зафиксировали 1040 таких решений.

Для конспирации участники схемы обустроили так называемый "бэк-офис" суда в адвокатском бюро. Там готовили документы для клиентов и координировали дела. Свои услуги они также рекламировали в социальных сетях. Среди обвиняемых — председатель суда, речь идет вероятно о судье Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александре Боярском, судья, адвокат, который выступал соорганизатором, а также двое помощников судей. По данным следствия, они действовали как организованная группа.

Их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, за получение неправомерной выгоды, предоставление неправомерной выгоды, организация незаконного пересечения государственной границы, препятствование законной деятельности ВСУ и незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия.

Что известно о судье

В рамках этого же расследования один из фигурантов дела — бывший председатель Белгород-Днестровского горрайонного суда — заключил сделку со следствием и признал свою вину. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности. Судью признали виновным в получении неправомерной выгоды. Ему назначили 6 лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года и запретили занимать определенные должности. Кроме того, суд конфисковал часть средств, а более 1,059 млн грн залога судья обязался перечислить на нужды Сил обороны Украины.

Напомним, мы сообщали, Шевченковский районный суд Львова вынес приговор врачу-стоматологу, которого обвиняли в вымогательстве взятки за оформление отсрочки от военной службы. Суд назначил ему штраф в размере 93,5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Чернигове мужчину осудили, потому что он покинул воинскую часть, а затем позвонил на "102" с заявлением о намерениях бросить три гранаты для ТЦК. В суде он признал вину, раскаялся и настаивал, что оружия не имел и никому не собирался вредить.