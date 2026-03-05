Схема виїзду ухилянтів через суд на Одещині передана до суду

Суддя, якого викрили. Фото: Слово і Діло

На Одещині викрили масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вона працювала всередині судової системи. За гроші військовозобов’язаним оформлювали рішення, що дозволяли уникнути мобілізації. Правоохоронці нарахували понад тисячу таких випадків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Судова схема

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ направили до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи на Одещині. Слідство вважає, що вони допомагали військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон та отримувати відстрочку від мобілізації. За версією правоохоронців, схема діяла через судові рішення про нібито самостійне виховання дитини батьком. Такі рішення дозволяли чоловікам уникнути мобілізації та виїхати з України під приводом догляду за дитиною. Слідчі встановили, що за приблизно 3500 доларів США суд ухвалював потрібне рішення під час одного засідання і навіть без участі сторін. Загалом правоохоронці зафіксували 1040 таких рішень.

Для конспірації учасники схеми облаштували так званий "бек-офіс" суду в адвокатському бюро. Там готували документи для клієнтів і координували справи. Свої послуги вони також рекламували у соціальних мережах. Серед обвинувачених — голова суду, йдеться ймовірно про суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського, суддя, адвокат, який виступав співорганізатором, а також двоє помічників суддів. За даними слідства, вони діяли як організована група.

Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за отримання неправомірної вигоди, надання неправомірної вигоди, організація незаконного перетину державного кордону, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.

Що відомо про суддю

У межах цього ж розслідування один із фігурантів справи — колишній голова Білгород-Дністровського міськрайонного суду — уклав угоду зі слідством і визнав свою вину. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Суддю визнали винним в одержанні неправомірної вигоди. Йому призначили 6 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки та заборонили обіймати певні посади. Крім того, суд конфіскував частину коштів, а понад 1,059 млн грн застави суддя зобов’язався перерахувати на потреби Сил оборони України.

