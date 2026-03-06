На Одещині суддю затримали за хабар 1000 євро

Затримання судды. Фото: Служба безпеки України

На Одещині суддя районного суду вимагав гроші за повернення вилучених речових доказів. Вн просив 1000 євро за те, щоб закрити адміністративну справу і віддати майно власнику. Правоохоронці затримали його одразу після отримання грошей.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, суддя Ренійського районного суду організував схему отримання хабарів. Правоохоронці встановили, що суддя вимагав гроші від місцевого жителя. За 1000 євро він обіцяв допомогти повернути вилучені речові докази та закрити адміністративну справу.

Йдеться про чотири коробки тютюнових виробів, які були вилучені як речові докази у провадженні. Якщо чоловік відмовився б платити, суддя погрожував створити проблеми з поверненням майна або взагалі його знищити.

Що загрожує

Слідчі задокументували передачу грошей. Суддю затримали одразу після того, як він отримав обумовлену суму. Наразі йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Нагадаємо, на Одещині викрили масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вона працювала всередині судової системи. За гроші військовозобов’язаним оформлювали рішення, що дозволяли уникнути мобілізації. Правоохоронці нарахували понад тисячу таких випадків.

Також ми писали, що на Одещині екскерівниця відділу освіти однієї з міськрад заволоділа майном та підробляла документи. Сума збитків сягнула сотень тисяч гривень. Кошти вже повернули до бюджету, а справу передали до суду.