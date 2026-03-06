Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Суддя на Одещині вирішив підзаробити — затримали на гарячому

Суддя на Одещині вирішив підзаробити — затримали на гарячому

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 16:43
На Одещині суддю затримали за хабар 1000 євро
Затримання судды. Фото: Служба безпеки України

На Одещині суддя районного суду вимагав гроші за повернення вилучених речових доказів. Вн просив 1000 євро за те, щоб закрити адміністративну справу і віддати майно власнику. Правоохоронці затримали його одразу після отримання грошей.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, суддя Ренійського районного суду організував схему отримання хабарів. Правоохоронці встановили, що суддя вимагав гроші від місцевого жителя. За 1000 євро він обіцяв допомогти повернути вилучені речові докази та закрити адміністративну справу.

Йдеться про чотири коробки тютюнових виробів, які були вилучені як речові докази у провадженні. Якщо чоловік відмовився б платити, суддя погрожував створити проблеми з поверненням майна або взагалі його знищити.

Що загрожує

Слідчі задокументували передачу грошей. Суддю затримали одразу після того, як він отримав обумовлену суму. Наразі йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Нагадаємо, на Одещині викрили масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вона працювала всередині судової системи. За гроші військовозобов’язаним оформлювали рішення, що дозволяли уникнути мобілізації. Правоохоронці нарахували понад тисячу таких випадків.

Також ми писали, що на Одещині екскерівниця відділу освіти однієї з міськрад заволоділа майном та підробляла документи. Сума збитків сягнула сотень тисяч гривень. Кошти вже повернули до бюджету, а справу передали до суду.

Одеса хабар Одеська область Новини Одеси сбу затримання
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації