В Одесі військовий просив хабар за вступ до тероборони — рішення суду

У Київському районному суді Одеси винесли вирок військовослужбовцю, який обіцяв за гроші допомогти з оформленням до територіальної громади. За даними справи, чоловік двічі отримував хабар за нібито вплив на командира добровольчого формування. Обвинуваченого визнали винним і призначили штраф.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Обіцяв влаштувати в теоборону

Слідство встановило, що влітку 2025 року обвинувачений разом зі своїм знайомим запропонував чоловікові платну "допомогу" зі вступом до добровольчого формування територіальної громади "ФЕНІКС".

Схема, за версією суду, виглядала так: за 4 тисячі доларів військові обіцяли вплинути на командира формування, щоб той ухвалив потрібне рішення. Частину грошей мали залишити собі, частину нібито передати іншому учаснику.

22 серпня 2025 року обвинувачений зустрівся з "клієнтом" і озвучив суму першого платежу. Своєю чергою, той звернувся до правоохоронців і далі діяв під їхнім контролем. Під час наступної зустрічі військовий навіть описав етапи майбутнього оформлення. Спочатку, за його словами, мала пройти перевірка людини на притягнення до відповідальності та наявність боргів, а потім — підготовка посвідчення.

Надалі чоловік отримав першу частину суми — 2 тисячі доларів. А вже 27 серпня, як встановив суд, він знову зв’язався з "клієнтом" і попросив передати решту.

Остаточна передача грошей відбулася на вулиці Академіка Корольова в Одесі. Одразу після цього його затримали співробітники СБУ. Гроші вилучили, а справу передали до суду.

Яке покарання за хабар

У судовому засіданні обвинувачений провину не заперечував. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має сім’ю, є військовослужбовцем і не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра. Пом’якшуючими обставинами визнали щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Саме тому реальний строк покарання не призначили. Суд дійшов висновку, що в цьому випадку достатнім буде грошове покарання. У підсумку військовому призначили штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

