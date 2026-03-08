Відео
Україна
Головна Одеса Військовий з Одеси вимагав гроші за службу в теробороні

Військовий з Одеси вимагав гроші за службу в теробороні

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 14:49
В Одесі військовий просив хабар за вступ до тероборони — рішення суду
Фото: Freepik/Одеський обласний ТЦК та СП. Колаж: Новини.LIVE

У Київському районному суді Одеси винесли вирок військовослужбовцю, який обіцяв за гроші допомогти з оформленням до територіальної громади. За даними справи, чоловік двічі отримував хабар за нібито вплив на командира добровольчого формування. Обвинуваченого визнали винним і призначили штраф.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Читайте також:

Обіцяв влаштувати в теоборону

Слідство встановило, що влітку 2025 року обвинувачений разом зі своїм знайомим запропонував чоловікові платну "допомогу" зі вступом до добровольчого формування територіальної громади "ФЕНІКС".

Схема, за версією суду, виглядала так: за 4 тисячі доларів військові обіцяли вплинути на командира формування, щоб той ухвалив потрібне рішення. Частину грошей мали залишити собі, частину нібито передати іншому учаснику.

22 серпня 2025 року обвинувачений зустрівся з "клієнтом" і озвучив суму першого платежу. Своєю чергою, той звернувся до правоохоронців і далі діяв під їхнім контролем. Під час наступної зустрічі військовий навіть описав етапи майбутнього оформлення. Спочатку, за його словами, мала пройти перевірка людини на притягнення до відповідальності та наявність боргів, а потім — підготовка посвідчення.

Надалі чоловік отримав першу частину суми — 2 тисячі доларів. А вже 27 серпня, як встановив суд, він знову зв’язався з "клієнтом" і попросив передати решту.

Остаточна передача грошей відбулася на вулиці Академіка Корольова в Одесі. Одразу після цього його затримали співробітники СБУ. Гроші вилучили, а справу передали до суду.

Яке покарання за хабар

У судовому засіданні обвинувачений провину не заперечував. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має сім’ю, є військовослужбовцем і не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра. Пом’якшуючими обставинами визнали щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. 

Саме тому реальний строк покарання не призначили. Суд дійшов висновку, що в цьому випадку достатнім буде грошове покарання. У підсумку військовому призначили штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Одещині зірвали спробу допомоги російським окупантам через супутниковий інтернет. Двоє місцевих жителів погодилися реєструвати системи Starlink для армії РФ.

Також ми писали, що суд виніс вирок уродженцю Одеської області, якого визнали винним у співпраці з російськими окупантами на Херсонщині. Під час окупації села Трифонівка чоловік добровільно погодився стати так званим старостою

Одеса хабар Одеська область Новини Одеси війна судові рішення
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
