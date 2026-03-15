Головна Одеса На Одещині засудили жінку, яка повідомляла у чатах про ТЦК

На Одещині засудили жінку, яка повідомляла у чатах про ТЦК

Дата публікації: 15 березня 2026 14:36
На Одещині засудили жінку, яка повідомляла у чатах про ТЦК
Жінка в суді. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

Суд на Одещині визнав винною жительку Роздільнянського району у перешкоджанні мобілізації. За даними слідства, вона повідомляла у Viber про місця роботи співробітників ТЦК. Жінці призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Жінка писала про блокпости в чатах

Суд встановив, що жителька села Кам’янка Роздільнянського району поширювала у Viber інформацію про місця перебування співробітників територіальних центрів комплектування та блокпости. Повідомлення вона залишала у групі з понад 350 учасниками.

За матеріалами справи жінка писала, де саме знаходяться представники ТЦК, коли вони пересуваються селом і на яких вулицях працюють групи оповіщення. У повідомленнях також з’являлися описи службових автомобілів і попередження для інших користувачів бути обережними.

Слідство встановило, що ці дані стосувалися мобілізаційних заходів, які проводили військові та правоохоронці на території села. Через такі повідомлення військовозобов’язані могли уникати перевірок і вручення повісток.

Яке покарання

Суд визнав жінку винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Їй призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

Сама обвинувачена під час судового засідання повністю визнала провину. Вона заявила, що шкодує про свої дії та перерахувала 35 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка, який у Viber публікував інформацію про розташування блокпостів ТЦК. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак від відбування цього строку звільнили, встановивши іспитовий термін.

Також ми писали, що у Київському районному суді Одеси винесли вирок військовослужбовцю, який обіцяв за гроші допомогти з оформленням до територіальної громади. Чоловік двічі отримував хабар за нібито вплив на командира добровольчого формування. 

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
