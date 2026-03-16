Оформлення відстрочки в Одесі: які документи готувати

Сьогодні мешканцям Одеси, які мають право на відстрочку від мобілізації, вже не обов’язково особисто йти до територіальних центрів комплектування. Процедура стала доступнішою через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), проте залишається низка юридичних нюансів та типових помилок, які можуть призвести до відмови.

Про найпоширеніші причини оформлення відстрочки та типові проблеми під час подачі документів журналістам Новини.LIVE розповів юрист Олексій Шалару.

Підстави відстрочки

За словами юриста, в Одесі найчастіше військовозобов’язані отримкють відстрочки за кількома пунктами закону. Найпоширеніша підстава — це інвалідність за станом здоров'я. Також часто довідку про непридатність до служби отримують батьки, які мають трьох неповнолітніх дітей і не мають заборгованості зі сплати аліментів.

"Найчастіші проблемні питання щодо отримання відстрочки — це, звісно, батько, який має трьох неповнолітніх дітей, біологічних, за відсутності заборгованості з аліментів. Це фактично стовідсоткова підстава", — пояснив юрист Олексій Шалару.

Також часто оформлюють відстрочку через догляд за близьким родичем. Йдеться про батьків або членів сім’ї, які потребують постійної допомоги через стан здоров’я. Ще одна поширена підстава — інвалідність батьків або дружини. У таких випадках документи подати простіше, адже перелік необхідних довідок зазвичай невеликий.

"Також часто використовують підставу щодо інвалідності батька або матері, наприклад, коли є друга група інвалідності або інші підтверджені захворювання", — додав юрист.

Які документи потрібні

Для оформлення відстрочки необхідно підготувати пакет документів, який починається з копій паспорта, ідентифікаційного коду та військово-облікового документа. Якщо підставою є багатодітність, додаються свідоцтва про народження трьох дітей та обов'язкова довідка про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. У випадках, пов'язаних зі станом здоров'я родичів, подаються документи про родинні зв’язки, копії довідок МСЕК та висновок лікарської комісії про потребу в постійному сторонньому догляді. Для тих, хто звільняється від служби через власне здоров’я, головним документом є висновок ВЛК про тимчасову непридатність. Юристи наголошують, що всі копії мають бути завірені нотаріально, оскільки це значно знижує ризик повернення заяви через невідповідність вимогам.

Подача документів

Юрист пояснює, що зараз процедура подачі документів змінилася. Більшість заяв на відстрочку подають через ЦНАПи. Адже це зручно і все необхідне можна подати на місці.

"Зараз звертатися до ТЦК для отримання відстрочки вже не потрібно. Цю функцію виконують ЦНАПи, куди подаються всі документи", — розповів Олексій Шалару.

Водночас відмови іноді трапляються через помилки в документах або неповний пакет довідок. У такому випадку заяву можна подати повторно.

"Бувають ситуації, коли людині відмовляють, бо не прикріпили якийсь документ. Наприклад, довідку про інвалідність. Тоді її просто додають і подають повторно", — пояснив юрист.

Судові справи

Іноді отримати відстрочку вдається лише через суд. Але юристи попереджають, що розгляд таких справ може тривати довго через велику кількість позовів. Зокрема, у Києві адміністративні суди дуже завантажені, і справи можуть розглядатися місяцями або навіть роками

В Одесі ситуація дещо краща, однак швидкого рішення чекати не варто. За словами юриста, адвокати можуть просити суд тимчасово зупинити мобілізацію людини на період розгляду справи.

"Ми подаємо клопотання про забезпечення позову, щоб на час розгляду справи мобілізацію призупинили. Якщо суд ухвалює таке рішення, людину не можуть мобілізувати до завершення процесу", — пояснив Олексій Шалару.

За його словами, такі рішення суди дійсно ухвалюють, і вони дозволяють людям захистити свої права до остаточного вироку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які хочуть скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати у Верховній Раді, або ж йти служити на фронт. Глава держави зазначив, що готовий ініціювати зміни до закону про мобілізацію. Згідно з цими змінами ті народні депутати, які втрачають мандат, долучаються до лав Збройних сил України.

Також ми писали, що навіть якщо у "Резерв+" вказано, що відстрочка від мобілізації діє до кінця особливого періоду, її все одно потрібно регулярно продовжувати. Юристи пояснили, як часто це треба робити.