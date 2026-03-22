Розшук на отримання відстрочки не впливає: одеський юрист
В Україні наявність штрафу від ТЦК або статусу розшуку ще не означає втрату права на відстрочку. Якщо для неї є законні підстави, їх можна реалізувати, але для цього потрібно правильно подати всі підтвердні документи.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомив одеський юрист Олексій Шалару.
Розшук не впливає на отримання відстрочки
За його словами, Олексія Шалару, якщо людина має право на відстрочку, то це повинні розглядати окремо, незалежно від того, чи є в неї проблеми з військовим обліком. Наприклад, через неоновлені дані, штраф або статус розшуку.
"Якщо ви в розшуку, це ніяким чином ваші права не обмежує на отримання відстрочки. Якщо ви маєте право, ви маєте право. Це потрібно розглядати окремо від тих підстав, через які людина потрапила в розшук", — каже юрист.
Олексій Шалару каже, що сьогодні документи на відстрочку подають уже не так, як раніше. Зараз це відбувається через ЦНАП чи в електронному форматі, а вже після цього документи надходять на розгляд до ТЦК. Саме там мають ухвалити рішення, чи надати відстрочку, чи відмовити.
Коли може виникнути статус "у розшуку"
Проте статус у розшуку може з'явитися з різних причин, але, як наголошує Олексій Шалару, якщо згодом у людини з’явилася законна підстава для відстрочки, це право нікуди не зникає. На практиці такі ситуації не поодинокі. Наприклад, людина могла мати претензії з боку ТЦК, але пізніше її обставини змінилися.
"Якщо якийсь штраф, який він не оскаржив, строк давності пройшов, і тому він перебуває в розшуку за те, що йому там повістка прийшла, а він вже має право на відстрочку, там дружина отримала інвалідність, там дитина народилась третя, він все одно повинен надати документи", — каже юрист.
Втім, на практиці проблеми часто виникають не через відсутність самого права, а через помилки в документах, неповний пакет або неточності в реєстрах. Саме тому навіть за наявності законної підстави важливо уважно перевірити всі довідки й підтвердження перед подачею, інакше відмову можна отримати через суто технічну помилку.
Нагадаємо, оформлення відстрочки можливе через електронні сервіси, обравши відповідні підстави. Найчастіше військовозобов’язані користуються пунктом 9 — це догляд за батьком, матір’ю або іншим членом родини, який потребує постійного догляду згідно з довідкою ВКК. Також активно застосовується пункт 13 — інвалідність батьків або дружини.
Також ми писали, що під мобілізацію в Україні не підпадають чоловіки молодші за 25 років. Однак свої військово-облікові дані все одно зобов'язані оновити, оскільки є призовниками. Проте з "обмежено придатними" вийшла колізія. За новими нормами їх звільнили від оновлення. Олексій Шалару стверджує, що у разі зупинки ТЦК їм не мають права виписати штраф.
