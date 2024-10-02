Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мобілізація обмежено придатних — одеський юрист вказав важливий нюанс arrow

Мобілізація обмежено придатних — одеський юрист вказав важливий нюанс

2 жовтня 2024 13:22
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чи повинні обмежено придатні чоловіки молодше 25 років оновлювати дані у ТЦК
Хлопець проходить ВЛК. Фото: Ілюстративне/Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Україні скасували статус "обмежено придатний". Втім, для чоловіків молодше 25 років він фактично досі існує. Тому їх не мають права штрафувати, якщо вони не оновлять військово-облікові дані.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару

Читайте також:

Виключення для молодих

За словами юриста, під мобілізацію в Україні не підпадають чоловіки молодше 25 років. Однак, свої військово-облікові дані все одно зобов'язані оновити, оскільки є призовниками. Проте з "обмежено придатними" вийшла колізія. За новими нормами їх звільнили від оновлення. Олексій Шалару стверджує, що у разі зупинки ТЦК, їм не мають права виписати штраф. 

Якщо виписують штраф

На думку юриста, обов'язок оновлювати дані хлопцям не відновлюватимуть. 

"Хоча є випадки, коли накладали штраф військовозобовʼязаним молодше 25, більшу їхню частину скасовують та оскаржують. Тому що, буває, застосовують штрафи до людей, які ще не підпадають під дію цього закону. Тому обережно читайте: не кожен штраф потрібно сплачувати, а потрібно оскаржувати", — зазначає Олексій Шалару. 

Ступені придатності

З 4 травня в Україні скасували статус "обмежено придатний до військової служби". Придатність відтепер ділиться на категорії: повністю придатний до військової служби, придатний до служби в ТЦК і СП, придатний до служби у військових вишах, в медичних підрозділах тощо. Крім того, є статуси "тимчасово непридатний", який має повторно пройти ВЛК, і "непридатний", якого знімають з військового обліку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому подача документів на догляд за хворим не гарантує автоматичну відстрочку від мобілізації.

Також ми писали, кого з чоловіків у віці від 50 до 60 років можуть призвати до армії.

Одеса Одеська область мобілізація ВЛК ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:09 Окупанти готуються до удару по Кримському мосту — супутникові знімки

14:08 Посли ЄС погодили новий режим санкцій проти Росії

14:04 Останній перехід на зимовий час — коли українці мають перевести годинник

14:03 Хацкевич назвав нового лідера збірної України — про кого йдеться

13:54 Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:50 Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році

13:44 Українці зможуть продавати монети Нацбанку — відомо, які саме

13:43 Зеленський пояснив, що потрібно для зростання оборонного виробництва в Україні

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

13:38 В Україні 1 гривню можна продати за тисячу доларів — який вигляд має монета

14:09 Окупанти готуються до удару по Кримському мосту — супутникові знімки

14:08 Посли ЄС погодили новий режим санкцій проти Росії

14:04 Останній перехід на зимовий час — коли українці мають перевести годинник

14:03 Хацкевич назвав нового лідера збірної України — про кого йдеться

13:54 Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:50 Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році

13:44 Українці зможуть продавати монети Нацбанку — відомо, які саме

13:43 Зеленський пояснив, що потрібно для зростання оборонного виробництва в Україні

13:38 В Україні 1 гривню можна продати за тисячу доларів — який вигляд має монета

13:30 Тисячі гривень — відомий блогер розпитав Садового про вартість його одягу

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня