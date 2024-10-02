Чи повинні обмежено придатні чоловіки молодше 25 років оновлювати дані у ТЦК

Хлопець проходить ВЛК. Фото: Ілюстративне/Facebook

В Україні скасували статус "обмежено придатний". Втім, для чоловіків молодше 25 років він фактично досі існує. Тому їх не мають права штрафувати, якщо вони не оновлять військово-облікові дані.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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За словами юриста, під мобілізацію в Україні не підпадають чоловіки молодше 25 років. Однак, свої військово-облікові дані все одно зобов'язані оновити, оскільки є призовниками. Проте з "обмежено придатними" вийшла колізія. За новими нормами їх звільнили від оновлення. Олексій Шалару стверджує, що у разі зупинки ТЦК, їм не мають права виписати штраф.

Якщо виписують штраф

На думку юриста, обов'язок оновлювати дані хлопцям не відновлюватимуть.

"Хоча є випадки, коли накладали штраф військовозобовʼязаним молодше 25, більшу їхню частину скасовують та оскаржують. Тому що, буває, застосовують штрафи до людей, які ще не підпадають під дію цього закону. Тому обережно читайте: не кожен штраф потрібно сплачувати, а потрібно оскаржувати", — зазначає Олексій Шалару.

Ступені придатності

З 4 травня в Україні скасували статус "обмежено придатний до військової служби". Придатність відтепер ділиться на категорії: повністю придатний до військової служби, придатний до служби в ТЦК і СП, придатний до служби у військових вишах, в медичних підрозділах тощо. Крім того, є статуси "тимчасово непридатний", який має повторно пройти ВЛК, і "непридатний", якого знімають з військового обліку.

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