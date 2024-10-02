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Мобилизация ограниченно пригодных — одесский юрист указал важный нюанс

2 октября 2024 13:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Должны ли ограниченно пригодные мужчины младше 25 лет обновлять данные в ТЦК
Парень проходит ВЛК. Фото: Иллюстративное/Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Украине упразднили статус "ограниченно пригодный". Впрочем, для мужчин моложе 25 лет он фактически до сих пор существует. Поэтому они не имеют права штрафовать, если они не обновят военно-учетные данные.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Исключение для молодых

По словам юриста, под мобилизацию в Украине не подпадают мужчины моложе 25 лет. Однако свои военно-учетные данные все равно обязаны обновить, поскольку являются призывниками. Однако с "ограниченно пригодными" вышла коллизия. По новым нормам их освободили от обновления. Алексей Шалару утверждает, что в случае остановки ТЦК, им не вправе выписать штраф.

Если выписывают штраф

По мнению юриста, обязанность обновлять данные ребятам не будут восстанавливать.

"Хотя есть случаи, когда налагали штраф военнообязанным младше 25, большую их часть отменяют и обжалуют. Потому что бывает, применяют штрафы к людям, которые еще не подпадают под действие этого закона. Поэтому осторожно читайте: не каждый штраф нужно платить, а нужно оспаривать", — отмечает Алексей Шалару.

Степени пригодности

С 4 мая в Украине упразднили статус "ограниченно пригодный к военной службе". Пригодность теперь делится на категории: полностью годен к военной службе, пригоден к службе в ТЦК и СП, пригоден к службе в военных вузах, в медицинских подразделениях и т.д. Кроме того, есть статусы "временно непригодный", который должен повторно пройти ВЛК, и "непригодный", снимаемый с военного учета.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему подача документов по уходу за больным не гарантирует автоматическую отсрочку от мобилизации.

Также мы писали, кого из мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут призвать в армию.

Одесса Одесская область мобилизация ВВК ТЦК и СП

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