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Неоновлені дані у ТЦК — одеський юрист пояснив, як уникнути штрафу

3 жовтня 2024 12:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Штрафи за неоновлення даних у ТЦК — чи можна уникнути
Військовий перевіряє документи водія. Фото: ілюстративне/Фото: Оболонський РТЦК та СП
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Закон про мобілізацію передбачає адміністративне покарання у вигляді штрафу військовозобовʼязаним, які не оновили свої дані. Проте порушникам доведеться платити не у всіх випадках.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару

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На думку юриста, люди, дані про яких є у відкритих державних джерелах, мають право оскаржити штраф. 

"Дані про ФОПів є всюди. Також про більшість людей відомі їхні дані як про платників податків. Та й на Ореn Data bot можна знайти усе, що вас цікавить. І я впевнений, що ТЦК користується цими сервісами", — підкреслив Олексій Шалару. 

Чи будуть арешти майна

Правник стверджує, що штрафи наразі не виписують, бо немає єдиної бази усіх військовозобовʼязаних. На її створення знадобиться досить багато часу. Проте, якщо їх все ж запровадять і сума перевищить 160 тис. грн, на майно громадян можуть накласти арешти. 

"Навіть якщо штраф буде виписаний у розмірі 15 тис. грн, державний агрегатор виносить ухвалу на арешт. І людина вже не зможе продати своє майно. До того ж її вносять у реєстр боржників", — зазначив Олексій Шалару. 

Крім того, якщо сума стане великою, держава може почати конфіскацію. Спочатку перевірять кошти на рахунку, потім арештують рухоме майно, і вже наостанок — нерухоме. 

"Тому, коли внесли ці зміни до закону про мобілізацію, багато чоловіків переоформили своє майно на інших — матір, дружину, батька", — підсумовує Олексій Шалару.

Втім, стверджує адвокат, це не означає, що заберуть все одразу. Щоби дійти до арешту майна, треба накопичити багато штрафів. 

Зазначимо, що ухилення від оновлення даних розглядається як порушення правил мобілізаційного законодавства. За це передбачений штраф від 17 до 25Т,5 тис. грн. При повторному порушенні сума буде збільшуватися.

Раніше ми писали про важливий нюанс, який стосується мобілізації обмежено придатних

Також адвокат пояснив, за яких умов можуть мобілізувати хлопців молодше 25 років.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП

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