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Необновленные данные в ТЦК – одесский юрист объяснил, как избежать штрафа

3 октября 2024 12:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Штрафы за необновление данных в ТЦК — можно ли избежать
Военный проверяет водительские документы. Фото: иллюстративное/Фото: Оболонский РТЦК и СП
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Закон о мобилизации предусматривает административное наказание в виде штрафа военнообязанным, не обновившим свои данные. Однако нарушителям придется платить не во всех случаях.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Открытые данные

По мнению юриста, люди, данные о которых находятся в открытых государственных источниках, имеют право обжаловать штраф.

"Данные о ФЛП есть повсюду. Также о большинстве людей известны их данные как о налогоплательщиках. Да и на Ореn Data bot можно найти все, что вас интересует. И я уверен, что ТЦК пользуется этими сервисами", — подчеркнул Алексей Шалару.

Будут ли аресты имущества

Юрист утверждает, что штрафы пока не выписывают, потому что нет единой базы всех военнообязанных. На ее создание уйдет достаточно много времени. Однако если их все же введут и сумма превысит 160 тыс. грн, на имущество граждан могут наложить аресты.

"Даже если штраф будет выписан в размере 15 тыс. грн, государственный агрегатор выносит определение на арест. И человек уже не сможет продать свое имущество. К тому же его вносят в реестр должников", — отметил Алексей Шалару.

Кроме того, если сумма станет большой, государство может начать конфискацию. Сначала проверят средства на счете, потом арестуют движимое имущество, и уже напоследок недвижимое.

"Поэтому, когда внесли эти изменения в закон о мобилизации, многие мужчины переоформили свое имущество на других — мать, жену, отца", — заключает Алексей Шалару.

Впрочем, утверждает адвокат, это не значит, что заберут все сразу. Чтобы дойти до ареста имущества, нужно накопить множество штрафов.

Отметим, что уклонение от обновления данных рассматривается как нарушение правил мобилизационного законодательства. За это предусмотрен штраф от 17 до 25 тыс. грн. При повторном возбуждении сумма будет увеличиваться.

Ранее мы писали о важном нюансе, касающемся мобилизации ограниченно пригодных.

Также адвокат объяснил, при каких условиях могут мобилизовать ребят младше 25 лет.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП

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