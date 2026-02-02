Видео
Видео

Главная Одесса В одесском ресторане произошла стрельба — что известно

В одесском ресторане произошла стрельба — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 09:51
Стрельба в ресторане Одессы: задержан мужчина: задержан мужчина
Задержанный за стрельбу мужчина. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина открыл стрельбу в ресторане. Инцидент произошел поздно вечером на Фонтанской дороге. Во время происшествия никто не пострадал. Злоумышленника уже задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Стрельба в ресторане

О стрельбе правоохранителям сообщила администратор заведения. По ее словам, один из посетителей вел себя агрессивно, имел при себе пистолет и произвел выстрел. Полицейские выяснили, что в тот вечер 41-летний мужчина из Днепропетровщины, который сейчас живет в Одессе, отдыхал в ресторане вместе с товарищем. Во время застолья, находясь в нетрезвом состоянии, он начал требовать у 18-летней официантки наркотики. Когда девушка ответила, что заведение не предоставляет незаконных услуг, посетитель разозлился.

Мужчина достал пистолет и выстрелил в пол рядом с работницей ресторана. К счастью, она не получила ранений. Другие посетители также не пострадали.

Правоохранители задержали злоумышленника в процессуальном порядке. У него изъяли оружие, которое, по предварительным данным, является устройством для отстрела резиновых пуль. На месте происшествия следователи нашли стреляную гильзу. Все вещественные доказательства направили на экспертизу.

Что грозит

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве с особой дерзостью и применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. За это ему грозит до семи лет лишения свободы. Вопрос о мере пресечения пока решается.

Напомним, мы сообщали, что в кафе на Львовщине мужчина устроил стрельбу. Также мы писали, что на Житомирщине работник ТЦК начал стрелять во время столкновения с гражданскими.

Одесса стрельба Одесская область рестораны Новости Одессы задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
