Стрілянина в ресторані Одеси: затримано чоловіка

В одеському ресторані сталася стрілянина — що відомо
В Одесі чоловік відкрив стрілянину в ресторані. Інцидент стався пізно ввечері на Фонтанській дорозі. Під час події ніхто не постраждав. Зловмисника вже затримали.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Стрілянина в ресторані
Про стрілянину правоохоронцям повідомила адміністраторка закладу. За її словами, один із відвідувачів поводився агресивно, мав при собі пістолет і зробив постріл. Поліцейські з’ясували, що того вечора 41-річний чоловік із Дніпропетровщини, який нині мешкає в Одесі, відпочивав у ресторані разом із товаришем. Під час застілля, перебуваючи в нетверезому стані, він почав вимагати в 18-річної офіціантки наркотики. Коли дівчина відповіла, що заклад не надає незаконних послуг, відвідувач розлютився.
Чоловік дістав пістолет і вистрілив у підлогу поруч із працівницею ресторану. На щастя, вона не зазнала поранень. Інші відвідувачі також не постраждали.
Правоохоронці затримали зловмисника в процесуальному порядку. У нього вилучили зброю, яка, за попередніми даними, є пристроєм для відстрілу гумових куль. На місці події слідчі знайшли стріляну гільзу. Усі речові докази направили на експертизу.
Що загрожує
Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство з особливою зухвалістю та застосуванням предмета, пристосованого для завдання тілесних ушкоджень. За це йому загрожує до семи років позбавлення волі. Питання щодо запобіжного заходу наразі вирішують.
