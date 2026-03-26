Стрельба в Одессе: новые подробности нападения на полицейских: новые подробности

Спецоперация по задержанию. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе мужчина открыл огонь по патрульным во время проверки документов. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы. Нападавшего нашли на следующее утро в недострое и нейтрализовали после попытки стрелять повторно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Новини.LIVE.

Стрельба в полицию

Вечером 25 марта 2026 года полиция остановила автомобиль для проверки документов. При установлении личности выяснилось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Мужчина открыл огонь из автомата по патрульным и скрылся. В результате стрельбы двое правоохранителей получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Они в крайне тяжелом состоянии.

Убит стрелок. Фото: Государственное бюро расследований

План перехвата

После этого в Одесской области сразу объявили спецоперацию "Сирена". На следующее утро нападавшего обнаружили в недострое на территории дачного кооператива в Одесском районе. Во время задержания он повторно открыл огонь, в ответ бойцы спецподразделения КОРД применили оружие. С помощью аэроразведки подтвердили смерть стрелка.

Автомат убитого, фото: Государственное бюро расследований

Открытие дела

На месте работают следователи ГБР, которые проверяют правомерность применения оружия и все обстоятельства происшествия. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий.

