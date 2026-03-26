Стрельба в Одессе: новые подробности нападения на полицейских: новые подробности

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стрельба в Одессе: новые подробности нападения на полицейских

Стрельба в Одессе: новые подробности нападения на полицейских

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 12:14
Стрельба в Одессе: новые подробности нападения на полицейских
Спецоперация по задержанию. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе мужчина открыл огонь по патрульным во время проверки документов. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы. Нападавшего нашли на следующее утро в недострое и нейтрализовали после попытки стрелять повторно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Новини.LIVE.

Стрельба в полицию

Вечером 25 марта 2026 года полиция остановила автомобиль для проверки документов. При установлении личности выяснилось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Мужчина открыл огонь из автомата по патрульным и скрылся. В результате стрельбы двое правоохранителей получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Они в крайне тяжелом состоянии.

Затримання стрілка
Убит стрелок. Фото: Государственное бюро расследований

План перехвата

После этого в Одесской области сразу объявили спецоперацию "Сирена". На следующее утро нападавшего обнаружили в недострое на территории дачного кооператива в Одесском районе. Во время задержания он повторно открыл огонь, в ответ бойцы спецподразделения КОРД применили оружие. С помощью аэроразведки подтвердили смерть стрелка.

Затримання стрілка
Автомат убитого, фото: Государственное бюро расследований

Открытие дела

На месте работают следователи ГБР, которые проверяют правомерность применения оружия и все обстоятельства происшествия. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 26 февраля, в одном из районов Одессы военнослужащий ТЦК выстрелил в воздух. В сети появились утверждения о якобы стрельбе по людям во время оповещения. Однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе мужчина открыл стрельбу в ресторане. Инцидент произошел поздно вечером на Фонтанской дороге. Во время происшествия никто не пострадал. Злоумышленника уже задержали.

Одесса стрельба Нацполиция
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации