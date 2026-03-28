Более 60 БпЛА: Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ на Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки России на Одессу в ночь на 28 марта. Он отметил, что город атаковали более 60 российских беспилотников. В результате обстрела погиб человек, есть раненые.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
Зеленский об ударе России по Одессе 28 марта
Глава государства проинформировал, что в ночь на 28 марта российские захватчики нанесли массированный удар по Одессе. Оккупанты атаковали город более чем 60 беспилотниками.
По информации президента, среди объектов, которые подверглись разрушениям, — роддом, жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура.
"К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены, и среди них есть ребенок", — отметил Зеленский.
Кроме того, он добавил, что также этой ночью россияне атаковали Полтавскую и Днепропетровскую области.
Украинский лидер подчеркнул, что этими атаками Россия демонстрирует, что не хочет заканчивать полномасштабную войну.
Ранее Новини.LIVE информировали, что ночью 28 марта в Одессе раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали город дронами. Виднелись задымления в результате пожаров.
Впоследствии Новини.LIVE сообщили, что в результате ночного удара РФ по Одессе 28 марта погиб человек. Также известно о более десятке раненых, и значительных разрушениях.
Позже Новини.LIVE обнародовали информацию о том, что из-под завалов в Одессе достали тело еще одного человека. Следовательно, количество погибших в результате атаки РФ на Одессу возросло до двух человек.
Читайте Новини.LIVE!