Головна Одеса Понад 60 БпЛА: Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ на Одесу

Понад 60 БпЛА: Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ на Одесу

Дата публікації: 28 березня 2026 09:47
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир розповів про наслідки масованої атаки Росії на Одесу у ніч проти 28 березня. Він зазначив, що місто атакувало понад 60 російських безпілотників. Внаслідок обстрілу загинула людина, є поранені.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Атака РФ на Одесу 28 березня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Одесу. Фото: ДСНС

Зеленський про удар Росії по Одесі 28 березня

Глава держави поінформував, що у ніч проти 28 березня російські загарбники завдали масованого удару по Одесі. Окупанти атакували місто більш ніж 60 безпілотниками.

За інформацією президента, серед обʼєктів, які зазнали руйнувань, — пологовий будинок, житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура.

"На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина", — зазначив Зеленський.

Крім того, він додав, що також цієї ночі росіяни атакували Полтавську та Дніпропетровську області.

Український лідер наголосив, що цими атаками Росія демонструє, що не хочу закінчувати повномасштабну війну.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський війна в Україні обстріл Одеси
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
