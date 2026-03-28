Понад 60 БпЛА: Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ на Одесу

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир розповів про наслідки масованої атаки Росії на Одесу у ніч проти 28 березня. Він зазначив, що місто атакувало понад 60 російських безпілотників. Внаслідок обстрілу загинула людина, є поранені.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Одесу.

Зеленський про удар Росії по Одесі 28 березня

Глава держави поінформував, що у ніч проти 28 березня російські загарбники завдали масованого удару по Одесі. Окупанти атакували місто більш ніж 60 безпілотниками.

За інформацією президента, серед обʼєктів, які зазнали руйнувань, — пологовий будинок, житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура.

"На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина", — зазначив Зеленський.

Крім того, він додав, що також цієї ночі росіяни атакували Полтавську та Дніпропетровську області.

Український лідер наголосив, що цими атаками Росія демонструє, що не хочу закінчувати повномасштабну війну.

Скриншот повідомлення Зеленського

