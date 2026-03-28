Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атака РФ на Одесу: загинула людина, понад десяток постраждалих

Атака РФ на Одесу: загинула людина, понад десяток постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 08:21
Наслідки атаки РФ на Одесу 28 березня 2026 року. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч проти 28 березня російські армійці атакували Одесу. у місті лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед них — дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Обстріл Одеси 28 березня: загинула людина

Внаслідок нічної атаки ворога на Одесу, на жаль, загинула одна людина, ще 12 людей постраждали, серед них - дитина 

  

Масовані удари прийшлися по цивільній та критичній  інфраструктурі міста. За уточненою інформацією, станом на ранок відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих, серед яких — 9-річний хлопчик, його стан середньої тяжкості. 

Сталося влучання в дах чотириповерхової будівлі пологового будинку без подальшого загоряння. На момент атаки в закладі перебували 80 осіб, з них 33 - це медичні працівники, усі знаходилися в укритті.  

  

Зафіксовано пошкодження й часткові руйнування у приватних та багатоповерхових будинків, а також на обʼєктах критичної інфраструктури. Пошкоджено також територію телецентру. 

  

На місцях працюють оперативні штаби, екстрені та рятувальні служби. Ліквідація наслідків триває, інформація щодо постраждалих уточнюється. Правоохоронці органи фіксують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення. 

Новина доповнюється...

війна в Україні атака обстріл Одеси
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації