Атака РФ на Одесу: загинула людина, понад десяток постраждалих

Наслідки атаки РФ на Одесу 28 березня 2026 року. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч проти 28 березня російські армійці атакували Одесу. у місті лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед них — дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Масовані удари прийшлися по цивільній та критичній інфраструктурі міста. За уточненою інформацією, станом на ранок відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих, серед яких — 9-річний хлопчик, його стан середньої тяжкості.

Сталося влучання в дах чотириповерхової будівлі пологового будинку без подальшого загоряння. На момент атаки в закладі перебували 80 осіб, з них 33 - це медичні працівники, усі знаходилися в укритті.

Зафіксовано пошкодження й часткові руйнування у приватних та багатоповерхових будинків, а також на обʼєктах критичної інфраструктури. Пошкоджено також територію телецентру.

На місцях працюють оперативні штаби, екстрені та рятувальні служби. Ліквідація наслідків триває, інформація щодо постраждалих уточнюється. Правоохоронці органи фіксують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення.

Новина доповнюється...