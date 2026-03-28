В Одесі після обстрілу постраждав житловий сектор та інфраструктура

В Одесі після обстрілу постраждав житловий сектор та інфраструктура

Дата публікації: 28 березня 2026 02:16
Обстріл Одеси 28 березня - зруйновано житловий сектор та інфраструктуру
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Російські окупанти в ніч проти 28 березня масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки у місті зафіксовано руйнування житла та інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост начальника міського військового адміністрації Одеси Сергія Лисака.

Перші наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 28 березня

"Масована атака шахедів на місто. Попередньо є руйнування житлового сектору та інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також зазначимо, що у місті було чути вибухи щонайменше півгодини поспіль.

Новина доповнюється...

Одеса обстріли руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
