В Одессе после обстрелов пострадал жилой сектор и инфраструктура

В Одессе после обстрелов пострадал жилой сектор и инфраструктура

Дата публикации 28 марта 2026 02:16
Обстрел Одессы 28 марта - разрушены жилой сектор и инфраструктура
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Российские оккупанты в ночь на 28 марта массированно атаковали Одессу дронами. В результате атаки в городе зафиксированы разрушения жилья и инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост начальника городской военной администрации Одессы Сергея Лысака.

Первые последствия обстрела Одессы в ночь на 28 марта

"Массированная атака шахедов на город. Предварительно есть разрушения жилого сектора и инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Лысак добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Также отметим, что в городе были слышны взрывы по меньшей мере полчаса подряд. Сейчас атака до сих пор продолжается.

Ткач Эдуард
Ткач Эдуард
