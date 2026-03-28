Обстрел Одессы 28 марта - разрушены жилой сектор и инфраструктура

В Одессе после обстрелов пострадал жилой сектор и инфраструктура
Российские оккупанты в ночь на 28 марта массированно атаковали Одессу дронами. В результате атаки в городе зафиксированы разрушения жилья и инфраструктуры.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост начальника городской военной администрации Одессы Сергея Лысака.
Первые последствия обстрела Одессы в ночь на 28 марта
"Массированная атака шахедов на город. Предварительно есть разрушения жилого сектора и инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Лысак добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Также отметим, что в городе были слышны взрывы по меньшей мере полчаса подряд. Сейчас атака до сих пор продолжается.
