Главная Одесса Атака РФ на Одессу: погиб человек, более десятка пострадавших

Дата публикации 28 марта 2026 08:21
В результате ночной атаки врага на Одессу, к сожалению, погиб один человек, еще 12 человек пострадали, среди них - ребенок

 

Массированные удары пришлись по гражданской и критической инфраструктуре города. По уточненной информации, по состоянию на утро известно об одном погибшем человеке и 12 пострадавших, среди которых - 9-летний мальчик, его состояние средней тяжести.

 

Произошло попадание в крышу четырехэтажного здания роддома без последующего возгорания. На момент атаки в учреждении находились 80 человек, из них 33 - это медицинские работники, все находились в укрытии.

Зафиксированы повреждения и частичные разрушения в частных и многоэтажных домах, а также на объектах критической инфраструктуры. Повреждена также территория телецентра.

 

На местах работают оперативные штабы, экстренные и спасательные службы. Ликвидация последствий продолжается, информация о пострадавших уточняется. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления россии против гражданского населения.

война в Украине атака обстрел Одессы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
