Головна Одеса В Одесі з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини

Дата публікації: 28 березня 2026 09:18
В Одесі зросла кількість загиблих. Фото ілюстративне: ДСНС

В Одесі після нічної атаки з-під завалів дістали тіло ще однієї людини.  Тіло 34-річного  чоловіка вилучили в квартирі 5-поверхового будинку. Також відомо щонайменше про 12 постраждалих. Рятувальники продовжують розбір завалів.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Загиблі унаслідок атаки на Одесу

За інформацією Сергія Лисака, це вже друга жертва нічної атаки на місто. Уранці стало відомо, що одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Таким чином, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до двох.

Загалом постраждали 12 людей, серед них є дитина. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Руйнування в Одесі унаслідок атаки

Як повідомляли Новини.LIVE в Одесі після атаки зафіксували кілька влучань і значні руйнування. Один із ударів прийшовся по даху будівлі пологового будинку. У Приморському районі пошкоджено житлові будинки — зруйновані балкони, вибиті вікна, на верхніх поверхах виникали пожежі. У приватному секторі також загорілися житлові будинки, пожежі вже ліквідували. Крім цього, пошкоджено понад 10 автомобілів.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Хаджибейському районі сталося займання квартир і даху п’ятиповерхівки. У Київському районі пошкоджені нежитлові будівлі та вибиті вікна у житлових будинках. Наразі на місцях працюють комунальні служби та спецтехніка. Розгорнуті оперативні штаби і мобільні пункти обігріву в автобусах і наметах.

Новини Одеси загиблі обстріл Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
