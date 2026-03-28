В Одессе из-под завалов достали тело еще одного погибшего человека

В Одессе возросло количество погибших. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Одессе после ночной атаки из-под завалов достали тело еще одного человека. Также известно по меньшей мере об 11 пострадавших. Спасатели продолжают разбор завалов.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Погибшие в результате атаки на Одессу

По информации Сергея Лысака, это уже вторая жертва ночной атаки на город. Утром стало известно, что один человек умер в больнице от полученных травм. Таким образом, количество погибших в результате атаки возросло до двух.

Всего пострадали 11 человек, среди них есть ребенок. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Разрушения в Одессе в результате атаки

Как сообщали Новини.LIVE в Одессе после атаки зафиксировали несколько попаданий и значительные разрушения. Один из ударов пришелся по крыше здания роддома. В Приморском районе повреждены жилые дома — разрушены балконы, выбиты окна, на верхних этажах возникали пожары. В частном секторе также загорелись жилые дома, пожары уже ликвидировали. Кроме этого, повреждены более 10 автомобилей.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Хаджибейском районе произошло возгорание квартир и крыши пятиэтажки. В Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах. Сейчас на местах работают коммунальные службы и спецтехника. Развернуты оперативные штабы и мобильные пункты обогрева в автобусах и палатках.