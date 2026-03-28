На Одесчине россияне дронами повредили портовую инфраструктуру

Поврежденная в результате атаки на порт. Фото иллюстративное: АМПУ

Утром 28 марта российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами. В одном из портов в результате попадания есть существенные повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по порту в Одесской области

По его информации, удар пришелся по объекту, который используется для перевалки зерна. Повреждена зерновая галерея и пустой резервуар. Территорию сейчас обследуют. Олег Кипер сообщил, что ситуация находится под контролем.

"Информации о пострадавших нет. Работают все соответствующие службы", — отметил он.

Больше деталей относительно объемов повреждений и сроков восстановления работы порта будет известно после завершения проверки.

Читайте также:

Что известно об обстрелах портов

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области не прекращаются, и с каждым днем их все больше. В 2026 году россияне уже более 180 раз атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска. Для сравнения, за весь 2025 год таких атак было около 150.

Отметим, что для Одесской области порты имеют стратегическое значение. Прежде всего, потому что это и логистика, и экономика, и устойчивость страны во время войны. Поэтому сейчас защиту портов усиливают сразу в нескольких направлениях. Речь идет об увеличении мобильно-огневых групп, доукомплектовании экипажей БПЛА-перехватчиков, наращивании РЭБ и более тесной координации с военными.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского в ночь на 28 марта российские захватчики нанесли массированный удар по Одессе. Оккупанты атаковали город более чем 60 беспилотниками. Ночная атака была направлена против мирного населения. По информации президента, среди объектов, которые подверглись разрушениям, - роддом, жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура.

Также Новини.LIVE писали, что в городе всю ночь бушевали пожары и раздавались взрывы. Известно о 12 пострадавших и двух погибших людях. Всего в городе зафиксировали значительные разрушения. В Приморском районе в Хаджибейском и Киевском.