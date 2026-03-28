Главная Одесса Было очень страшно: одесситы рассказали о ночной атаке дронами

Было очень страшно: одесситы рассказали о ночной атаке дронами

Дата публикации 28 марта 2026 11:36
Было очень страшно: одесситы рассказали о ночной атаке дронами
Разрушенный фасад одесского роддома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночью 28 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами, под обстрелом были жилые кварталы и роддом. В городе всю ночь бушевали пожары, повреждены многоэтажки и частные дома. Известно о 12 пострадавших и двух погибших людях. Во время взрывов часть одесситов оставалась дома, пережидая атаку в коридорах и комнатах.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с людьми на местах попадания дронов и узнали, как одесситы пережили ночную атаку.

Росіяни атакували Одесу дронами, пошкоджено житлові будинки
Последствия ночной атаки в жилом квартале Одессы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Унаслідок вибуху в багатоповерхівці вилетіли всі вікна
Выбитые окна в многоэтажке после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обстрел частных домов в Одессе

Жительница одного из поврежденных домов, Любовь Дементьевна, говорит, что даже не пыталась выходить из квартиры. Она осталась одна и не могла рассчитывать на помощь родных. В тот момент главное было найти хоть какое-то безопасное место в доме. Каждый звук казался последним предупреждением перед ударом.

"Сильно страшно было. Я села в коридоре, в уголке и сидела. Я одна. Дети далеко, комендантский час. Никто не мог приехать. Только сидишь и слушаешь", — рассказывает женщина.

Любов Дементіївна розповіла про нічну атаку дронами
Жительница поврежденного дома Любовь Дементьевна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Будинок зазнав значних руйнувань після удару
Разрушенный дом в результате обстрела в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Усередині будинку вигоріли кімнати і дах після влучання
Разрушена крыша дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Когда все немного стихло, женщина осторожно вышла в коридор. Там уже было видно, что удар задел несколько квартир сразу.

"Я только знаю, что у соседей двери вынесло. А что там дальше — не знаю, я только вышла после всего", — добавляет она.

Частина квартири зруйнована вибуховою хвилею
Разрушенная стена дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Наслідки у дворі приватного будинкку після атаки дронами
Сгоревшее имущество после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Дах будинку вигорів після влучання дрона
Последствия удара по жилому дому в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В некоторых домах окна повылетали вместе с рамами, а обломки разлетелись по комнатам. Люди рассказывают, что чувствовали не только звук, но и удар, будто что-то пробило стену. Житель Сергей говорит, что пытался считать взрывы, чтобы понять, когда все закончится. Но каждый новый удар только добавлял напряжения. Он вместе с женой оставался дома, потому что быстро спуститься в укрытие не мог.

"Было шесть взрывов, а седьмой прямо между окнами прилетел. Вылетело все — и окна, и кирпичи, и двери. Шкафы повредило. Но мы живы, слава Богу", — говорит мужчина.

Мешканець Сергій розповідає про пережиту нічну атаку дронами
Сергей, житель поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зруйнований приватний бкдинок унаслідок атаки дронами
Дом, который сгорел в результате атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Фасад приватного будинку після атаки дронами
Двор после ночной атаки дронов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По его словам, все произошло очень быстро. Выходить куда-то уже не было смысла и возможности. Они остались в квартире и ждали, пока все стихнет.

"Мне скоро восемьдесят лет, жене тоже. Куда нам бежать?" — добавляет Сергей.

Усередині квартири — уламки скла і знищені речі
Поврежденная квартира в жилом доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Багатоповерхівка без вікон після атаки дронами
Выбитые окна в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Некоторые жильцы в момент атаки были не дома. Они узнавали о пожарах и взрывах от соседей и возвращались уже в поврежденные квартиры. Александр рассказывает, что получил звонок среди ночи и сразу поехал домой. Уже во время подъезда был виден дым и следы пожара. То, что он увидел в квартире, стало для него неожиданностью.

"Соседи позвонили, сказали — пожар. Мы сразу приехали. Окна повылетали, мебель повреждена", — говорит он.

Олександр розповідає про наслідки атаки
Александр, житель поврежденного дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зруйнований сервант в квартирі одеситів
Так выглядит квартира, в которую попал дрон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Знищене майно в помешканні після атаки дронами
Поврежденная квартира. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Он говорит, что их дом пострадал, но это не худший случай в этом районе. Рядом есть квартиры, где разрушения значительно серьезнее. Говорит, что когда увидел это, понял, что им еще повезло.

"У нас это еще мелочи. У людей гораздо серьезнее все", — добавляет мужчина.

Вибитий балкон в квартирі після атаки
Выбитый балкон дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Вигоріла стеля після атаки на приватний будинок
Сгоревшая люстра в результате атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Частина квартири зруйнована після атаки
поломки оконной рамы в квартире. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Удар по роддому

Отдельный удар россияне нанесли по роддому в Приморском районе Одессы. Дрон попал в крышу, после чего начался пожар и частично обвалились перекрытия. В этот момент в здании находились 22 роженицы и 19 новорожденных детей, а также 11 медиков.

Наслідки атаки на пологовий будинок в Одесі
Выбитые окна в роддоме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зруйновані стіни пологового після атаки на Одесі
Уничтожен целый этаж в здании после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Директор КНП "Родильный дом №5" Игорь Шпак говорит, что счет шел на минуты. Персонал быстро организовал эвакуацию и вывел людей в бомбоубежище. Часть пожара ликвидировали сами, еще до прибытия спасателей. После этого началась эвакуация пациентов в другие больницы.

"В час тридцать дрон попал в здание. Четвертый этаж — это гинекология, там были послеоперационные пациентки. Но всех успели спустить в укрытие", — рассказал медик.

Директор КНП "Пологовий будинок №5" Ігор Шпак розповів про наслідки атаки
Директор КНП "Родильный дом №5" Игорь Шпак. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Знищене перекриття між поверхами в пологовому
Поврежденный родильный дом после попадания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Несмотря на серьезные разрушения, обошлось без пострадавших среди пациентов и персонала.

"У нас было 27 работников, 32 пациентки и 22 новорожденных. Все были в укрытии. Никто не пострадал", — добавил Игорь Шпак.

Наслідки атаки на пологовий будинок в Одесі
Медики убирают роддом от стекла. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В целом в городе зафиксировали значительные разрушения. Кроме Приморского района в Хаджибейском районе горели квартиры и крыша пятиэтажки. В Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах. На данный момент известно о двух погибших.

Руйнування в багатоповерхівці в Одесі
Разрушенная лестница после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Вибиті вікна унаслідок атаки на багатоповерхівку в Одесі
Выбитое окно в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как ранее информировали Новини.LIVE в ночь на 28 марта в Одессе прогремели взрывы. Город был под массированной атакой дронов.

Позже Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского сообщали, что оккупанты атаковали Одессу более чем 60 беспилотниками. Атака не имела никакого военного смысла и была направлена против мирного населения.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
Реклама

