Было очень страшно: одесситы рассказали о ночной атаке дронами
Ночью 28 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами, под обстрелом были жилые кварталы и роддом. В городе всю ночь бушевали пожары, повреждены многоэтажки и частные дома. Известно о 12 пострадавших и двух погибших людях. Во время взрывов часть одесситов оставалась дома, пережидая атаку в коридорах и комнатах.
Журналисты Новини.LIVE пообщались с людьми на местах попадания дронов и узнали, как одесситы пережили ночную атаку.
Обстрел частных домов в Одессе
Жительница одного из поврежденных домов, Любовь Дементьевна, говорит, что даже не пыталась выходить из квартиры. Она осталась одна и не могла рассчитывать на помощь родных. В тот момент главное было найти хоть какое-то безопасное место в доме. Каждый звук казался последним предупреждением перед ударом.
"Сильно страшно было. Я села в коридоре, в уголке и сидела. Я одна. Дети далеко, комендантский час. Никто не мог приехать. Только сидишь и слушаешь", — рассказывает женщина.
Когда все немного стихло, женщина осторожно вышла в коридор. Там уже было видно, что удар задел несколько квартир сразу.
"Я только знаю, что у соседей двери вынесло. А что там дальше — не знаю, я только вышла после всего", — добавляет она.
В некоторых домах окна повылетали вместе с рамами, а обломки разлетелись по комнатам. Люди рассказывают, что чувствовали не только звук, но и удар, будто что-то пробило стену. Житель Сергей говорит, что пытался считать взрывы, чтобы понять, когда все закончится. Но каждый новый удар только добавлял напряжения. Он вместе с женой оставался дома, потому что быстро спуститься в укрытие не мог.
"Было шесть взрывов, а седьмой прямо между окнами прилетел. Вылетело все — и окна, и кирпичи, и двери. Шкафы повредило. Но мы живы, слава Богу", — говорит мужчина.
По его словам, все произошло очень быстро. Выходить куда-то уже не было смысла и возможности. Они остались в квартире и ждали, пока все стихнет.
"Мне скоро восемьдесят лет, жене тоже. Куда нам бежать?" — добавляет Сергей.
Некоторые жильцы в момент атаки были не дома. Они узнавали о пожарах и взрывах от соседей и возвращались уже в поврежденные квартиры. Александр рассказывает, что получил звонок среди ночи и сразу поехал домой. Уже во время подъезда был виден дым и следы пожара. То, что он увидел в квартире, стало для него неожиданностью.
"Соседи позвонили, сказали — пожар. Мы сразу приехали. Окна повылетали, мебель повреждена", — говорит он.
Он говорит, что их дом пострадал, но это не худший случай в этом районе. Рядом есть квартиры, где разрушения значительно серьезнее. Говорит, что когда увидел это, понял, что им еще повезло.
"У нас это еще мелочи. У людей гораздо серьезнее все", — добавляет мужчина.
Удар по роддому
Отдельный удар россияне нанесли по роддому в Приморском районе Одессы. Дрон попал в крышу, после чего начался пожар и частично обвалились перекрытия. В этот момент в здании находились 22 роженицы и 19 новорожденных детей, а также 11 медиков.
Директор КНП "Родильный дом №5" Игорь Шпак говорит, что счет шел на минуты. Персонал быстро организовал эвакуацию и вывел людей в бомбоубежище. Часть пожара ликвидировали сами, еще до прибытия спасателей. После этого началась эвакуация пациентов в другие больницы.
"В час тридцать дрон попал в здание. Четвертый этаж — это гинекология, там были послеоперационные пациентки. Но всех успели спустить в укрытие", — рассказал медик.
Несмотря на серьезные разрушения, обошлось без пострадавших среди пациентов и персонала.
"У нас было 27 работников, 32 пациентки и 22 новорожденных. Все были в укрытии. Никто не пострадал", — добавил Игорь Шпак.
В целом в городе зафиксировали значительные разрушения. Кроме Приморского района в Хаджибейском районе горели квартиры и крыша пятиэтажки. В Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах. На данный момент известно о двух погибших.
Как ранее информировали Новини.LIVE в ночь на 28 марта в Одессе прогремели взрывы. Город был под массированной атакой дронов.
Позже Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского сообщали, что оккупанты атаковали Одессу более чем 60 беспилотниками. Атака не имела никакого военного смысла и была направлена против мирного населения.
