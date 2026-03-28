Было очень страшно: одесситы рассказали о ночной атаке дронами

Разрушенный фасад одесского роддома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночью 28 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами, под обстрелом были жилые кварталы и роддом. В городе всю ночь бушевали пожары, повреждены многоэтажки и частные дома. Известно о 12 пострадавших и двух погибших людях. Во время взрывов часть одесситов оставалась дома, пережидая атаку в коридорах и комнатах.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с людьми на местах попадания дронов и узнали, как одесситы пережили ночную атаку.

Последствия ночной атаки в жилом квартале Одессы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитые окна в многоэтажке после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обстрел частных домов в Одессе

Жительница одного из поврежденных домов, Любовь Дементьевна, говорит, что даже не пыталась выходить из квартиры. Она осталась одна и не могла рассчитывать на помощь родных. В тот момент главное было найти хоть какое-то безопасное место в доме. Каждый звук казался последним предупреждением перед ударом.

"Сильно страшно было. Я села в коридоре, в уголке и сидела. Я одна. Дети далеко, комендантский час. Никто не мог приехать. Только сидишь и слушаешь", — рассказывает женщина.

Жительница поврежденного дома Любовь Дементьевна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенный дом в результате обстрела в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушена крыша дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Когда все немного стихло, женщина осторожно вышла в коридор. Там уже было видно, что удар задел несколько квартир сразу.

"Я только знаю, что у соседей двери вынесло. А что там дальше — не знаю, я только вышла после всего", — добавляет она.

Разрушенная стена дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сгоревшее имущество после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия удара по жилому дому в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В некоторых домах окна повылетали вместе с рамами, а обломки разлетелись по комнатам. Люди рассказывают, что чувствовали не только звук, но и удар, будто что-то пробило стену. Житель Сергей говорит, что пытался считать взрывы, чтобы понять, когда все закончится. Но каждый новый удар только добавлял напряжения. Он вместе с женой оставался дома, потому что быстро спуститься в укрытие не мог.

"Было шесть взрывов, а седьмой прямо между окнами прилетел. Вылетело все — и окна, и кирпичи, и двери. Шкафы повредило. Но мы живы, слава Богу", — говорит мужчина.

Сергей, житель поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дом, который сгорел в результате атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Двор после ночной атаки дронов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По его словам, все произошло очень быстро. Выходить куда-то уже не было смысла и возможности. Они остались в квартире и ждали, пока все стихнет.

"Мне скоро восемьдесят лет, жене тоже. Куда нам бежать?" — добавляет Сергей.

Поврежденная квартира в жилом доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитые окна в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Некоторые жильцы в момент атаки были не дома. Они узнавали о пожарах и взрывах от соседей и возвращались уже в поврежденные квартиры. Александр рассказывает, что получил звонок среди ночи и сразу поехал домой. Уже во время подъезда был виден дым и следы пожара. То, что он увидел в квартире, стало для него неожиданностью.

"Соседи позвонили, сказали — пожар. Мы сразу приехали. Окна повылетали, мебель повреждена", — говорит он.

Александр, житель поврежденного дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Так выглядит квартира, в которую попал дрон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденная квартира. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Он говорит, что их дом пострадал, но это не худший случай в этом районе. Рядом есть квартиры, где разрушения значительно серьезнее. Говорит, что когда увидел это, понял, что им еще повезло.

"У нас это еще мелочи. У людей гораздо серьезнее все", — добавляет мужчина.

Выбитый балкон дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сгоревшая люстра в результате атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

поломки оконной рамы в квартире. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Удар по роддому

Отдельный удар россияне нанесли по роддому в Приморском районе Одессы. Дрон попал в крышу, после чего начался пожар и частично обвалились перекрытия. В этот момент в здании находились 22 роженицы и 19 новорожденных детей, а также 11 медиков.

Выбитые окна в роддоме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Уничтожен целый этаж в здании после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Директор КНП "Родильный дом №5" Игорь Шпак говорит, что счет шел на минуты. Персонал быстро организовал эвакуацию и вывел людей в бомбоубежище. Часть пожара ликвидировали сами, еще до прибытия спасателей. После этого началась эвакуация пациентов в другие больницы.

"В час тридцать дрон попал в здание. Четвертый этаж — это гинекология, там были послеоперационные пациентки. Но всех успели спустить в укрытие", — рассказал медик.

Директор КНП "Родильный дом №5" Игорь Шпак. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденный родильный дом после попадания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Несмотря на серьезные разрушения, обошлось без пострадавших среди пациентов и персонала.

"У нас было 27 работников, 32 пациентки и 22 новорожденных. Все были в укрытии. Никто не пострадал", — добавил Игорь Шпак.

Медики убирают роддом от стекла. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В целом в городе зафиксировали значительные разрушения. Кроме Приморского района в Хаджибейском районе горели квартиры и крыша пятиэтажки. В Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах. На данный момент известно о двух погибших.

Разрушенная лестница после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выбитое окно в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как ранее информировали Новини.LIVE в ночь на 28 марта в Одессе прогремели взрывы. Город был под массированной атакой дронов.

Позже Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского сообщали, что оккупанты атаковали Одессу более чем 60 беспилотниками. Атака не имела никакого военного смысла и была направлена против мирного населения.