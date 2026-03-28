Було дуже страшно: одесити розповіли про нічну атаку дронами

Зруйнований фасад одеського пологового будинку.

Уночі 28 березня росіяни атакували Одесу ударними дронами, під обстрілом були житлові квартали та пологовий будинок. У місті всю ніч вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. Наразі відомо про 12 постраждалих та двох загиблих людей. Під час вибухів частина одеситів залишалася вдома, перечікуючи атаку у коридорах і кімнатах.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з людьми на місцях влучання дронів та дізналися, як одесити пережили нічну атаку.

Наслідки нічної атаки у житловому кварталі Одеси. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибиті вікна у багатоповерхівці після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Обстріл приватних будинків в Одесі

Мешканка одного із пошкоджених будинків, Любов Дементіївна, каже, що навіть не намагалася виходити з квартири. Вона залишилася сама і не могла розраховувати на допомогу рідних. У той момент головне було знайти хоч якесь безпечніше місце в оселі. Кожен звук здавався останнім попередженням перед ударом.

"Сильно страшно було. Я сіла в коридорі, в куточку і сиділа. Я одна. Діти далеко, комендантська година. Ніхто не міг приїхати. Тільки сидиш і слухаєш", — розповідає жінка.

Мешканка пошкодженого будинку Любов Дементіївна.

Зруйнований будинок унаслідок обстрілу в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйновани дах будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Коли все трохи стихло, жінка обережно вийшла в коридор. Там уже було видно, що удар зачепив кілька квартир одразу.

Читайте також:

"Я тільки знаю, що в сусідів двері винесло. А що там далі — не знаю, я тільки вийшла після всього", — додає вона.

Зруйнована стіна будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Згоріле майно після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки удару по житловому будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У деяких будинках вікна повилітали разом із рамами, а уламки розлетілися по кімнатах. Люди розповідають, що відчували не лише звук, а й удар, ніби щось пробило стіну. Мешканець Сергій каже, що намагався рахувати вибухи, щоб зрозуміти, коли все закінчиться. Але кожен новий удар лише додавав напруги. Він разом із дружиною залишався вдома, бо швидко спуститися в укриття не міг.

"Було шість вибухів, а сьомий прямо між вікнами прилетів. Вилетіло все — і вікна, і цегла, і двері. Шкафи пошкодило. Але ми живі, слава Богу", — говорить чоловік.

Сергій, мешканець пошкодженого будинку.

Будинок, який згорів унаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Двір після нічної атаки дронів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За його словами, усе сталося дуже швидко. Виходити кудись уже не було сенсу і можливості. Вони залишилися у квартирі і чекали, поки все стихне.

"Мені скоро вісімдесят років, дружині теж. Куди нам бігти?" — додає Сергій.

Пошкоджена квартира у житловому будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибиті вікна у багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Деякі мешканці в момент атаки були не вдома. Вони дізнавалися про пожежі і вибухи від сусідів і поверталися вже до пошкоджених квартир. Олександр розповідає, що отримав дзвінок серед ночі і одразу поїхав додому. Уже під час під’їзду було видно дим і сліди пожежі. Те, що він побачив у квартирі, стало для нього несподіванкою.

"Сусіди подзвонили, сказали — пожежа. Ми одразу приїхали. Вікна повилітали, меблі пошкоджені", — каже він.

Олександр, мешканець пошкодженого будинку в Одесі.

Такий вигляд квартири, в яку влучив дрон. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкоджена квартира. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Він каже, що їхній будинок постраждав, але це не найгірший випадок у цьому районі. Поруч є квартири, де руйнування значно серйозніші. Каже, що коли побачив це, зрозумів, що їм ще пощастило.

"У нас це ще дрібниці. У людей набагато серйозніше все", — додає чоловік.

Вибитий балкон будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Згоріла люстра унаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

ламки віконної рами в квартирі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Удар по пологовому будинку

Окремий удар росіяни завдали по пологовому будинку в Приморському районі Одеси. Дрон влучив у дах, після чого почалася пожежа і частково обвалилися перекриття. У цей момент у будівлі перебували 22 породіллі та 19 новонароджених дітей, а також 11 медиків.

Вибиті вікна в пологовому будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Знищено цілий поверх у будівлі після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Директор КНП "Пологовий будинок №5" Ігор Шпак каже, що рахунок ішов на хвилини. Персонал швидко організував евакуацію і вивів людей у бомбосховище. Частину пожежі ліквідовували самі, ще до прибуття рятувальників. Після цього почалася евакуація пацієнтів до інших лікарень.

"О першій тридцять дрон влучив у будівлю. Четвертий поверх — це гінекологія, там були післяопераційні пацієнтки. Але всіх встигли спустити в укриття", — розповів медик.

Директор КНП "Пологовий будинок №5" Ігор Шпак.

Пошкоджений пологовий будинок після влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Попри серйозні руйнування, обійшлося без постраждалих серед пацієнтів і персоналу.

"У нас було 27 працівників, 32 пацієнтки і 22 новонароджених. Усі були в укритті. Жоден не постраждав", — додав Ігор Шпак.

Медики прибирають пологовий будинок від скла. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Загалом у місті зафіксували значні руйнування. Окрім Приморського району у Хаджибейському районі горіли квартири і дах п’ятиповерхівки. У Київському районі пошкоджені нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках. Наразі відомо про двох загиблих.

Зруйновані сходи після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибите вікно у багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як раніше інформували Новини.LIVE у ніч проти 28 березня в Одесі пролунали вибухи. Місто було під масованою атакою дронів.

Пізніше Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського повідомляли, що окупанти атакували Одесу більш ніж 60 безпілотниками. Атака не мала жодного військового сенсу та була спрямована проти мирного населення.