На Одещині росіяни дронами пошкодили портову інфраструктуру

Пошкодженна внаслідок атаки на порт. Фото ілюстративне: АМПУ

Зранку 28 березня російські війська атакували портову інфраструктуру в Одеській області ударними дронами. В одному з портів унаслідок влучання є суттєві пошкодження. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по порту на Одещині

За його інформацією, удар припав по об’єкту, який використовується для перевалки зерна. Пошкоджена зернова галерея та порожній резервуар. Територію наразі обстежують. Олег Кіпер повідомив, що ситуація перебуває під контролем.

"Інформації про постраждалих немає. Працюють усі відповідні служби", — зазначив він.

Більше деталей щодо обсягів пошкоджень та термінів відновлення роботи порту буде відомо після завершення перевірки.

Що відомо про обстріли портів

Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини не припиняються, і з кожним днем їх все більше. У 2026 році росіяни вже понад 180 разів атакували портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська. Для порівняння, за весь 2025 рік таких атак було близько 150.

Зазначимо, що для Одеської області порти мають стратегічне значення. Насамперед, бо це і логістика, і економіка, і стійкість країни під час війни. Тому зараз захист портів посилюють одразу в кількох напрямках. Йдеться про збільшення мобільно-вогневих груп, доукомплектування екіпажів БПЛА-перехоплювачів, нарощування РЕБ і тіснішу координацію з військовими.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського у ніч проти 28 березня російські загарбники завдали масованого удару по Одесі. Окупанти атакували місто більш ніж 60 безпілотниками. Нічна атака була спрямована проти мирного населення. За інформацією президента, серед обʼєктів, які зазнали руйнувань, — пологовий будинок, житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура.

Також Новини.LIVE писали, що у місті всю ніч вирували пожежі та лунали вибухи. Наразі відомо про 12 постраждалих та двох загиблих людей. Загалом у місті зафіксували значні руйнування. В Приморському районі у Хаджибейському та Київському.