В Одесі пролунали вибухи: місто під атакою БпЛА

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 березня. Росіяни вкотре намагається атакувати місто дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 29 березня

Згідно повідомленню кореспондента, звуки вибухів в Одесі було чути о 00:10.

За півгодини до цього військові попереджали, що в акваторії Чорного моря зафіксовано дрони, які тримали курс на Одеську область.

Також зазначимо, що в момент атаки карта повітряних тривог мала такий вигляд. Як можна побачити, в ту хвилину сигнал продовжувався в Одеській, Миколаївській , Херсонській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, минулої ночі, 28 березня, росіяни здійснили дуже масовану атаку дронами на Одесу. У місті понад годину лунали вибухи. Згодом з'ясувалося, що через ворожу атаку були пошкоджені медичні та освітні заклади. Найбільше постраждав Приморський район.

Окрім того, один з портів Одеської області зазначив суттєвих пошкоджень. Під удар потрапив об'єкт, який використовується для перевалки зерна.