Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі пролунали вибухи: місто під атакою БпЛА

В Одесі пролунали вибухи: місто під атакою БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 00:19
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 березня. Росіяни вкотре намагається атакувати місто дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 29 березня

Згідно повідомленню кореспондента, звуки вибухів в Одесі було чути о 00:10.

За півгодини до цього військові попереджали, що в акваторії Чорного моря зафіксовано дрони, які тримали курс на Одеську область.

Також зазначимо, що в момент атаки карта повітряних тривог мала такий вигляд. Як можна побачити, в ту хвилину сигнал продовжувався в Одеській, Миколаївській , Херсонській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Читайте також:
Одеса під ударом дронів
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, минулої ночі, 28 березня, росіяни здійснили дуже масовану атаку дронами на Одесу. У місті понад годину лунали вибухи. Згодом з'ясувалося, що через ворожу атаку були пошкоджені медичні та освітні заклади. Найбільше постраждав Приморський район.

Окрім того, один з портів Одеської області зазначив суттєвих пошкоджень. Під удар потрапив об'єкт, який використовується для перевалки зерна.

Одеса вибух дрон Шахід-136
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації