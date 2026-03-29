В Одессе прогремели взрывы: город под атакой БпЛА
Дата публикации 29 марта 2026 00:19
Срочная новость
Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 29 марта. Россияне в который раз пытается атаковать город дронами.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Одессе в ночь на 29 марта
Согласно сообщению корреспондента, звуки взрывов в Одессе были слышны в 00:10.
За полчаса до этого военные предупреждали, что в акватории Черного моря зафиксированы дроны, которые держали курс на Одесскую область.
Новость дополняется...
