В Одессе прогремели взрывы: город под атакой БпЛА

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 29 марта. Россияне в который раз пытается атаковать город дронами.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 29 марта

Согласно сообщению корреспондента, звуки взрывов в Одессе были слышны в 00:10.

За полчаса до этого военные предупреждали, что в акватории Черного моря зафиксированы дроны, которые держали курс на Одесскую область.

