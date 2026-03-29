В Одесі лунають сильні вибухи: місто під атакою дронів РФ

Дата публікації: 29 березня 2026 09:11
Вибухи в Одесі. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі сьогодні, 29 березня, лунають потужні вибухи. Місто під атакою російських ударних дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи в Одесі: що відомо

Вибухи в Одесі пролунали сьогодні о 09:10. Перед цим у місті уже вдруге за ранок була оголошена повітряна тривога. Військові повідомляли про рух ударних дронів з акваторії Чорного моря.

Допис про повітряну тривогу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE вибухи в Одесі лунали і в ніч проти 29 березня о 00:10. Росіяни вкотре атакували місто дронами. За півгодини до цього військові попереджали, що в акваторії Чорного моря зафіксовано дрони, які тримали курс на Одеську область.

Також Новини.LIVE писали, що напередодні РФ масовано атакувала Одесу БпЛА. Ударні дрони пошкодили пологовий будинок, медичні та навчальні заклади. Також відомо про двох загиблих людей, ще 16 отримали поранення.

вибух обстріли Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
