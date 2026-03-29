В Одессе раздаются сильные взрывы: город под атакой дронов РФ

Взрывы в Одессе.

В Одессе сегодня, 29 марта, раздаются мощные взрывы. Город под атакой российских ударных дронов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе: что известно

Взрывы в Одессе прогремели сегодня в 09:10. Перед этим в городе уже второй раз за утро была объявлена воздушная тревога. Военные сообщали о движении ударных дронов из акватории Черного моря.

Сообщение о воздушной тревоге главы Одесской ОВА Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, взрывы в Одессе раздавались и в ночь на 29 марта в 00:10. Россияне в очередной раз атаковали город дронами. За полчаса до этого военные предупреждали, что в акватории Черного моря зафиксированы дроны, которые держали курс на Одесскую область.

Также Новини.LIVE писали, что накануне РФ массированно атаковала Одессу БпЛА. Ударные дроны повредили роддом, медицинские и учебные заведения. Также известно о двух погибших людях, еще 16 получили ранения.