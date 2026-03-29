На Одесчине россияне ударили по энергетике и частному дому

После удара дронами горит авто. Фото: ГСЧС

В ночь на 29 марта россияне снова атаковали Одесскую область, нанеся удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. В результате атаки поврежден объект энергетики, что привело к перебоям со светом в ряде населенных пунктов. Также есть попадание в жилой дом.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки взрывной волной вынесло окна с рамами. Фото: ГСЧС

Разрушения в Одесской области

По его данным, один из дронов попал непосредственно в жилой сектор. В результате один из жилых частных домов получил значительные повреждения внешних конструкций. Кроме этого, разрушения зафиксировали на территории дачного кооператива, где повреждены несколько объектов. В частности, как сообщили спасатели, в Одесском районе в результате вражеской атаки огонь охватил два гаража — уничтожен легковой автомобиль. Взрывной волной повреждено остекление административных зданий.

Разрушенный фасад здания в результате атаки. Фото: ГСЧС

После ударов на местах возникли пожары, которые спасатели ликвидировали в короткое время. Благодаря этому удалось не допустить распространения огня на другие здания. Параллельно экстренные службы обследуют территории, чтобы выявить все возможные повреждения.

В регионе перебои с электроснабжением

Из-за удара по энергетической инфраструктуре в отдельных населенных пунктах области зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над восстановлением сетей и возвращением света потребителям.

Читайте также:

Сейчас на местах событий работают все профильные службы. Продолжается оценка нанесенного ущерба, а также ликвидация последствий атаки и помощь местным жителям.

Выбитое окно в жилом доме в Одесском районе. Фото: ГСЧС

Как сообщали Новини.LIVE в Одессе сегодня утром, 29 марта, прозвучала серия мощных взрывов. Город был под атакой российских ударных дронов.

Новини.LIVE также сообщали, что ночью 28 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами. Под обстрелом были жилые кварталы и роддом. В городе всю ночь бушевали пожары, повреждены многоэтажки и частные дома. Известно о 16 пострадавших и двух погибших людях.

Кроме этого, в городе взрывной волной повреждены сразу несколько медучреждений. Речь идет о консультативно-диагностическом центре, его филиале — дневном стационаре, детской поликлинике и семейной амбулатории. В этих зданиях выбито более 60 окон, повреждены внутренние двери. Параллельно удар задел и образовательные учреждения. Разной степени разрушений подверглись 7 зданий школ и университетов.