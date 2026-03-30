Головна Одеса В Одесі чути вибухи: місто атакують дрони

Дата публікації: 30 березня 2026 12:18
Дим в небі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Зараз, 30  березня, в Одесі пролунала серія вибухів. Росія атакує дронами з Чорного моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух дронів. Фото: скриншот із Telegram

Сьогодні, 30 березня, в Одесі лунають вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух дронів з Чорного моря у напрямку Одеси. Ймовірно, містяни чують роботу ППО. Інформації про наслідки наразі немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Читайте також:

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі 28 березня росіяни атакували Одесу ударними дронами, під обстрілом були житлові квартали та пологовий будинок. У місті всю ніч вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. Наразі відомо про 12 постраждалих та двох загиблих людей. 

Також Новини.LIVE писали, що після російської масованої атаки дронами у ніч на 28 березня в Одесі зафіксували пошкодження медичних і освітніх закладів. Найбільше постраждав Приморський район, де удар прийшовся по об’єктах поруч із пологовим будинком. У момент атаки всередині перебували пацієнти, немовлята та медики. 

Одеса вибух дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
Реклама

