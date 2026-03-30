В Одессе слышны взрывы: город атакуют дроны: город атакуют дроны

В Одессе слышны взрывы: город атакуют дроны

В Одессе слышны взрывы: город атакуют дроны

Дата публикации 30 марта 2026 12:18
Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Сейчас, 30 марта, в Одессе прогремела серия взрывов. Россия атакует дронами с Черного моря. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

В Одесі лунають вибухи
Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 30 марта, в Одессе раздаются взрывы. Воздушные силы сообщали о движении дронов с Черного моря в направлении Одессы. Вероятно, горожане слышат работу ПВО. Информации о последствиях пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Читайте также:

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 28 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами, под обстрелом были жилые кварталы и роддом. В городе всю ночь бушевали пожары, повреждены многоэтажки и частные дома. На данный момент известно о 12 пострадавших и двух погибших людях.

Также Новини.LIVE писали, что после российской массированной атаки дронами в ночь на 28 марта в Одессе зафиксировали повреждения медицинских и образовательных учреждений. Больше всего пострадал Приморский район, где удар пришелся по объектам рядом с роддомом. В момент атаки внутри находились пациенты, младенцы и медики.

Одесса взрыв дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
Реклама

